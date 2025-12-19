聽新聞
健康你我他／紋繡眉毛初體驗 氣色更好變年輕
退休後，我應任職教務主任的學生、擔任校長的家弟同學之託，在私校教小學至高三英文、中英文生命教育課程，直到家父病危通知，我當天辦完交接手續隨即返鄉，不多日，家父歸天家，那時我年屆七旬，身心盡瘁。
之後，我上陽明山擁抱大自然、呼吸新鮮空氣、泡湯，洗滌身心靈，備受一位酷似先母的湯友照顧，原來她倆都是南部林姓人家，名字中皆有「純」，我稱她為「純姐」，還是我大學學長夫人，長我一輪，我們都是「鼠來寶」，她看起來比我還年輕。我生日將至，她說要送我特別的禮物。
純姐領我至乾女兒Morning的工作室，途中告知我無眉尾，要為我補運途，Morning笑容滿面迎客，諮詢眉型、眉色，我初體驗，沒意見，全然尊重專家。
Morning先行清潔眉膚，劃出輪廓並修整雜毛，然後敷上麻醉藥膏，最後利用繡眉器具將色乳導入皮膚，過程中隱隱可忍的刺痛，接著紋繡眉毛，刺痛倍加，數次叫停，大大鬆好幾口氣始完成，Morning解說後續居家保養注意事項，包括清潔和避免接觸水等，以幫助傷口癒合並維持效果。術後Morning請我們享用美味海鮮粥慶生。
孫女見狀，驚呼阿嬤看起來氣色好、五官立體、不到50歲。小痛值得了！多方讚美令我有自信努力向前行，享受暮年生活。
