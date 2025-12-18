快訊

聯合報／ 本報訊

靜脈血管研討會

主講：振興醫院院長魏崢、心臟醫學中心血管外科主任黃懷緒、主治醫師戴鼎祐

時間：12月20日（六）上午9時至12時

地點：振興醫院健康大樓二樓第一會議室

     台北市北投區振興街45號

洽詢：02-28264400轉3479

中醫教你慢老又健康／中醫與運動改善老年人下肢無力

主講：中醫大附醫中西醫結合科醫師施敏婕

     中醫大附醫中醫針灸科醫師何政育

時間：12月20日（六）上午9時30分至11時30分

地點：中醫大附醫第一醫療大樓地下1樓A003會議室

           台中市北區育德路2號

洽詢：04-22052121轉11185

