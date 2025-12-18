快訊

恐嚇「我只要錢」！男縱火搶郵局一毛未得 判7年還得吞320萬帳單

東部海域規模5.1地震「花蓮發布國家級警報」 未來3天恐有規模5餘震

亞利桑那廠白忙一場？張忠謀早看穿 外媒揭「台積電無法複製」關鍵

桃園機場免稅店 打造台灣意象科技互動耶誕樹

中央社／ 桃園機場18日電

迎接耶誕節，免稅商店業者在桃園國際機場打造有台灣工廠意象、7公尺高台味互動耶誕樹，也邀表演團隊今天在航廈遊行演出，讓旅客感受機場節日溫馨。

免稅商店在第2航廈護照查驗出口耶誕樹前辦「小精靈的節奏派對」，昇恆昌股份有限公司表示，特邀身聲擊樂團以傳統鑼鈸古樂器結合耶誕與台味歌曲在航廈遊行，分送糖果與旅客同樂，讓旅客在離境前感受專屬台灣的節日溫馨。

昇恆昌說，在第1、2航廈管制區內打造2株結合科技、以台灣工廠為意象的台味互動耶誕樹，其中位在2航廈護照查驗出口，近7公尺高耶誕樹結合台灣懷舊風，除禮物盒、拐杖糖等西洋元素，穿梭在耶誕樹生產線上的小精靈，有的繫上「茄芷袋」腰包，或抱著傳統市場常見蔬果箱，充滿濃濃台味。

1名美國旅客稱讚台灣是科技島，耶誕樹充滿地方特色，還可以手機或平板電腦掃描耶誕樹上QRCode，回答「台灣最美好的回憶是什麼？」後，就會跳出專屬耶誕特效框，可與台味耶誕樹合影，在離開台灣前最後一刻都能充滿驚喜，「有機會一定要再回到台灣。」

護照 節日 桃園機場

延伸閱讀

日本擬「調漲一次性簽證費」、調降成人護照申辦費 預計2026年夏季生效

彰化縣立美術館前10公尺高耶誕樹點燈 繽紛夢幻到明年3月

台北大學15公尺耶誕樹點燈 串聯周邊社區迎佳節

台中耶誕嘉年華開跑 18公尺超高耶誕樹成台中車站打卡新地標

相關新聞

東部海域規模5.1地震「花蓮發布國家級警報」 未來3天恐有規模5餘震

東部海域今晚7時32分發生規模5.1地震，中央氣象署地震測報中心科長林祖慰表示，本起地震發生在歐亞大陸板塊及菲律賓海版塊...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

2波東北季風緊接而來 明後天水氣增「愈晚下雨範圍愈大」…耶誕節天氣曝

未來1周2波東北季風接連影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明後2天受到南方雲系北移影響，西半部降雨機率提高，且愈晚下雨範...

台灣世曦違規發放獎金…遭董座整頓「5億不追討」 交通部：尊重公司治理

前民進黨立委鄭運鵬今年7月接任台灣世曦工程顧問公司董事長，昨天向員工發出內部信表示，公司長年有違規發放獎金問題，經查已追...

非聽不可

靜脈血管研討會

家醫、急診不納入醫美特管法專科無共識 衛福部討論後 年底直接公告

衛福部針對醫美管理新制，將於明年一月上路。衛福部長石崇良日前對於家醫及急診科別納入大外科，其坦言「不是很滿意」，衛福部醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。