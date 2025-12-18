台北書展大獎公布 林俊頴「七月爍爁」獲小說類首獎

2026台北國際書展大獎今天公布得獎名單，作家林俊頴以「七月爍爁」獲得「小說獎」首獎；劇作家施如芳則以楊麗花傳記「如有神在」獲「非小說獎」首獎。

台北書展大獎公布記者會今天在台北「台灣文學糧倉」舉行。林俊頴發表得獎感言時表示，他從科普書上得知，閃電為大地製造許多植物非常需要的養分，難怪閃電、雷雨之後，植物都長得特別好，書展大獎對寫作者的意義也是如此，尤其在出版這麼艱難的時刻。

林俊頴特別感謝學者王德威、麥田出版及幫他出過很多書的印刻出版，讓他只管書寫，但他知道出版社一定承擔了許多他所不知道的困難。

施如芳則表示，「如有神在」今年2月就在台北國際書展舉行新書發表會，在充滿濃濃書香的場合裡頭，她看到有那麼多人渴望楊麗花、懷念楊麗花歌仔戲，讓她非常感動、震撼。

施如芳說，這本書寫的是一個戲班囡仔走出來的英雄旅程，以及楊麗花參與台灣各階段變化，始終大氣、自然做自己。能替台灣國寶寫一本書，是她最大的榮幸。

「小說獎」首獎得獎者另有連明偉「槍強搶嗆」及韓麗珠「裸山」；「非小說獎」首獎得獎者則還包括張贊波「大景」、陳泳翰、廖億美、黃開洋等人合著「戰地之框」。

此外「兒童及青少年獎」首獎得主包括乜寇．索克魯曼、貓魚「東谷沙飛：山的孩子笛昂」，黃健琪、吳子平「這裡不簡單1：不簡單的棒球場」，以及葛葉、Nofi「風暴之子2：召喚曙光的少女」。

台北書展基金會今天同時公布「金蝶獎─台灣出版設計大獎」名單，金獎由高鵬翔以「臺灣活版時代：臺灣活版印刷圖解記錄」獲得；銀獎由森森Sen以「夢遊 Playing In A Dream」獲得；銅獎由太迪了、吳孟寰以「牆外的牆」獲得。

