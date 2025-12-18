快訊

客委會發行新書 探索客庄女力百年行路

中央社／ 苗栗縣18日電

客委會客家文化發展中心出版新書「靚影：客庄女力百年行路」，今天舉行發表座談會。作者姜貞吟指出，此書從在地社會出發，看見客家女性不同面貌，也展現創新、推動性別平等的關鍵力量。

客家文化發展中心指出，「靚影：客庄女力百年行路」紀錄客家女性在時代轉變中的身影與故事。從早期傳教士筆下的觀察、人類學者的田野紀錄，到當代女性的書寫與行動，內容橫跨歷史與現代、地方與全球，呈現客家女性如何在父系社會架構中尋找縫隙，開創屬於自己的空間。

書中探討客家社會的性別規範、祭典儀式並梳理文學中的女性形象。作者姜貞吟表示，團隊進行田野調查過程有不少發現，像是過去客家社會只有男性出生才會打新丁粄慶祝，但經過訪談得知，苗栗在80多年前就有家庭為新生女兒打粄慶祝；近年桃、竹、苗及屏東六堆等客家庄也都有把客家女性、女嬰的出生視為慶典，顯示客庄社會有非常多對於性別議題的進展與進步。

姜貞吟指出，值得注意的是，以往文學家描述客家社會，女性是被書寫的主題，但隨時代演進，更多客家女性開始寫自己的故事，視角從「被觀看、被紀錄」轉變成自己，成為在地社會的主體；此外，新住民女性加入，在客庄落地生根，也讓客家文化更為多元。

她說，從近百年來的發展與進程來看，民間社會有很旺盛的女性成長力，公部門也積極推動客家傳統文化創新，客庄女性走過百年的生命軌跡，在推進族群文化與性別平等展現出關鍵力量。

客發中心今天在台灣客家文化館舉辦「靚影：客庄女力百年行路」新書發表會，邀請作者國立中央大學教授姜貞吟與作家張典婉、紀錄片導演鄭慧玲、獨立書店創辦人朱毓萍等人座談。

客委會主任秘書廖育珮與會對於作者以學術深度與人文關懷，為客家女性書寫出嶄新的詮釋視角表達肯定，讓社會得以重新審視客家女性在家庭、社群與歷史中的關鍵角色，盼藉此書引起更多社會對客家女性生命故事與文化力的關注。

客家文化 性別平等

