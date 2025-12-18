「橘色惡魔」備5首新曲目抵台 今晚快閃西門町合體「翡翠騎士」演出

日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」與東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」首度在台灣合體，將以逾250人的編制展開「2025台灣遠征─吹響友誼，舞動青春」系列活動，走訪北中南深化台日友誼。橘高校吹奏樂部今天抵台，首波活動將於今晚7點40分攜手東京農業大學第二高等學校吹奏樂部及台灣莊敬高職樂儀旗隊，326位學生快閃西門町街頭合體演出。

京都橘高校吹奏樂部的學生們今天下午三時許，搭乘星宇航空JX-821航班自日本大阪來台，中華文化總會及相關單位到場接機。學生受訪時表示，此次來台遠征活動準備了5首新曲目，敬請大家期待，也很榮幸可以跟農大共同演奏，這是第一次雙方配合，也希望在配合的過程中有些新想法或是一些新的體驗。

除了表演內容，橘高校吹奏樂部的學生也說來台灣想要喝珍珠奶茶，雖然日本也有珍珠奶茶，但她想要知道台灣本地正統的味道，之前曾來過台灣，對台灣的印象就是在表演過程中台灣人民非常的熱情，讓學生們覺得很感動，希望這次也可以持續獲得台灣人的鼓勵。

據了解，今晚快閃演出將一路從西門町台北in89豪華影城出發，沿武昌街二段直走，右轉漢中街，途中會抵達捷運西門站6號出口前的彩虹地景短暫休息合影，最後移師中山堂廣場進行定點演出，由橘色惡魔與翡翠騎士輪番獻技，全程免費、無需購票就能欣賞這場台日音樂盛宴。

日本京都橘高校吹奏樂部「橘色惡魔」搭乘星宇航空班機來台，航空公司準備了伴手禮送給這些學生。記者黃仲明／攝影

商品推薦