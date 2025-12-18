影／長榮航空機上飛行地圖升級 有逾15種視角及恐龍伴飛

快訊

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
長榮航空引進Arc™ 3D立體飛行地圖軟體服務，未來也將持續精進機上娛樂內容及品質，為旅客打造更豐富、多元的飛行體驗。圖／長榮航空提供
長榮航空今天宣布，將搶先全台航空業者於2026年第一季導入機上娛樂系統領導品牌Panasonic Avionics Corporation旗下的Arc™ 3D立體飛行地圖軟體，大幅提升視覺效果並新增城市旅遊景點資訊和兒童探索模式。長榮航空表示，現役機隊中波音787、波音777-300ER將陸續安排升級，待交付的空中巴士A350-1000客機也會內建此款軟體，讓未來搭乘長榮航空的旅客能在空中體驗全新的飛行地圖。

長榮航空指出，有別於傳統飛行地圖單方面的傳遞飛航資訊，全新介面主打高解析度3D視覺體驗、流暢操作與深度互動等三大特色，旅客能從窗戶、俯瞰、追隨或是駕駛艙的視覺感等多達15種以上的視角自由切換，滿足旅客翱翔天際的感官享受；此次新增特定城市的街道地圖，清楚呈現各地旅遊景點資訊，旅客可輕鬆點選想要前往的目的地，探索各地知名的旅遊勝地。

長榮航空強調全新3D飛行地圖具備一項特別的獨家功能，便是為家庭旅遊量身打造的兒童探索模式，結合吸睛的恐龍主題和即時飛行數據，讓兒童跟著白堊紀末期的風神翼龍身影，順著航機飛行路徑飛往目的地，眼前的螢幕更彷彿化身為史前歷史博物館，航行的地區會出現遠古時期生長在這片土地上的恐龍，透過童趣且栩栩如生的動畫解說史前生物的特徵、生活習性與相關知識，讓飛行更具趣味與學習價值，營造家長與兒童一同沉浸在寓教於樂的氛圍。

在Arc™ 3D立體飛行地圖軟體服務多項新增的功能中，特別加入Arc Vistas飛行螢幕保護程式，以電影級視覺效果呈現飛行景緻，讓旅客在旅程中掌握飛航資訊的同時也能享有更舒適、放鬆的感官之旅。長榮航空導入此服務後，將成為其在亞洲區航空公司中最大訂單量的客戶，也是亞洲區領先使用該技術的航空公司，未來也將持續精進機上娛樂內容與服務品質，在陪伴旅客度過飛行時光的同時，能為旅客帶來更豐富、多元的娛樂體驗。

全新3D飛行地圖最特別的獨家功能，為家庭旅遊量身打造兒童探索模式，讓兒童可以與風神翼龍一同沿著飛行路徑，探索更多恐龍身影，兼顧知識及趣味性。圖／長榮航空提供
長榮航空搶先全台航空業者，導入機上娛樂系統領導品牌Panasonic Avionics Corporation旗下的 Arc™ 3D立體飛行地圖軟體，將於2026年第一季開始陸續上線。圖／長榮航空提供
全新 3D立體飛行地圖軟體功能包含多達15種以上的飛行視角切換，從窗戶到駕駛艙的視覺感，都能滿足旅客翱翔天際的感官享受。圖／長榮航空提供
