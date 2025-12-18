成大沙崙醫院動土 台南智慧健康產業聚落添助力

快訊

中央社／ 台南18日電
位於台南市歸仁區的成大沙崙醫院18日開工動土，市府並規劃在沙崙打造智慧健康產業聚落。圖為沙崙智慧綠能科學城空拍畫面。（台南市政府提供）中央社
位於台南市歸仁區的成大沙崙醫院18日開工動土，市府並規劃在沙崙打造智慧健康產業聚落。圖為沙崙智慧綠能科學城空拍畫面。（台南市政府提供）中央社

台南市歸仁區的成大沙崙醫院今天動土，缺少大型醫院的大新豐地區醫療建設邁入新里程碑，台南市政府指出，沙崙醫院除完善地方醫療資源配置，更有助打造智慧健康產業聚落。

台南市政府經濟發展局長張婷媛告訴中央社記者，鄰近高鐵台南站的沙崙智慧綠能科學城匯聚中研院、工研院及國家實驗研究院等3大研究機構，還有國立陽明交通大學校區，並鄰近國立成功大學等頂尖大學，研發量能讓沙崙可建構完整的「研發、驗證、應用、商轉」生態鏈。

張婷媛表示，因應企業與社會對智慧科技創新應用與需求，市府報編「沙崙健康園區」，積極引進醫療、健康等領域，串聯南部科技S廊帶，並介接鄰近由國科會開發的「沙崙生態科學園區」。

她說，沙崙健康園區開發完成後預計可創造年產值約新台幣200億元，並提供約4000個就業機會，產業聚焦精準醫療、健康照護等前瞻領域，補強在地產業鏈深度，延續並深化台南科技產業發展脈絡。

張婷媛指出，沙崙健康園區規劃設置智慧健康產業大樓、國際健康中心、數位健康營養管理中心及智慧醫療物流中心等，提供產業研發、展示及服務應用空間，並能與國立成功大學醫學及相關研究資源進行臨床應用與產學合作，建構智慧醫療、精準健康、遠距醫療專業人才培育體系。

她說，沙崙醫院完成後，不只滿足大新豐地區居民對醫療服務殷切期盼，更可為全台健康產業發展注入嶄新動能，醫療與科技跨域結合，讓新興醫療技術能應用至臨床而獲得驗證與回饋，加速技術產業化與加值化，打造沙崙成為智慧健康產業新聚落。

台南 成功大學 科學園區 臨床 醫學

