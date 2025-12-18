成大沙崙醫院動土 台南智慧健康產業聚落添助力
台南市歸仁區的成大沙崙醫院今天動土，缺少大型醫院的大新豐地區醫療建設邁入新里程碑，台南市政府指出，沙崙醫院除完善地方醫療資源配置，更有助打造智慧健康產業聚落。
台南市政府經濟發展局長張婷媛告訴中央社記者，鄰近高鐵台南站的沙崙智慧綠能科學城匯聚中研院、工研院及國家實驗研究院等3大研究機構，還有國立陽明交通大學校區，並鄰近國立成功大學等頂尖大學，研發量能讓沙崙可建構完整的「研發、驗證、應用、商轉」生態鏈。
張婷媛表示，因應企業與社會對智慧科技創新應用與需求，市府報編「沙崙健康園區」，積極引進醫療、健康等領域，串聯南部科技S廊帶，並介接鄰近由國科會開發的「沙崙生態科學園區」。
她說，沙崙健康園區開發完成後預計可創造年產值約新台幣200億元，並提供約4000個就業機會，產業聚焦精準醫療、健康照護等前瞻領域，補強在地產業鏈深度，延續並深化台南科技產業發展脈絡。
張婷媛指出，沙崙健康園區規劃設置智慧健康產業大樓、國際健康中心、數位健康營養管理中心及智慧醫療物流中心等，提供產業研發、展示及服務應用空間，並能與國立成功大學醫學及相關研究資源進行臨床應用與產學合作，建構智慧醫療、精準健康、遠距醫療專業人才培育體系。
她說，沙崙醫院完成後，不只滿足大新豐地區居民對醫療服務殷切期盼，更可為全台健康產業發展注入嶄新動能，醫療與科技跨域結合，讓新興醫療技術能應用至臨床而獲得驗證與回饋，加速技術產業化與加值化，打造沙崙成為智慧健康產業新聚落。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言