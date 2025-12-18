旅美棒球雙星鄭宗哲、陳柏毓返台開球 華航公益棒球營新竹開訓

中華航空長期培植基層運動，今天在新竹市西門國小舉辦第六屆「華航公益棒球營」，邀請美國職棒大聯盟（MLB）匹茲堡海盜隊3A旅美球星鄭宗哲、陳柏毓親臨指導，本次活動以新竹地區為起點，串聯西門、大同與關西國小三所積極培育少棒的學校，三校球隊皆以堅毅精神與亮眼表現聞名，超過百名小球員進行一日訓練體驗，展現對棒球的純粹熱愛。

華航表示，本次活動由華航資深副總經理李榮輝代表出席並捐贈訓練棒球，支持三校持續發展少棒運動，同時透過球星親身示範與實作指導，不僅強化孩子的基礎知識，更在心中種下努力不懈、勇於挑戰的種子。李榮輝表示，照顧飛機講求專心與細心，打棒球也是一樣，期盼孩子們在球場上學習專注、勇於嘗試，在一次次的練習中累積自信。

華航指出，公益棒球營課程包括暖身動作、精準傳接球、守備與打擊技術及趣味分組實戰等內容。旅美投手陳柏毓以穩健的控球與節奏作為示範，從基礎步伐到手部姿勢帶領孩子培養基礎；內野手鄭宗哲則分享自身守備經驗，從判斷觀念、反應到步伐應用，逐一協助小球員提升臨場表現。

兩位球星鼓勵孩子保持初心，陳柏毓表示，看到小朋友開心投球，就想起自己剛開始接觸棒球的快樂；鄭宗哲也說，希望自己繼續努力，成為孩子心中想要繼續打球的理由。現場小球員雀躍地說，第一次和職棒球員同場練球，真的很開心。

華航深耕公益計畫多年，從定期於重要節慶探訪銀髮長者、支持在地長輩居家照護需求、舉辦各項公益體育營、淨灘活動、偏鄉教育參訪到國際義診支援，持續以行動創造更多溫暖連結；今年亦在動物方城市 2 主題彩繪新機亮相時安排公益場次電影觀賞活動，鼓勵孩子透過飛行邁向世界，看見更遠的夢想。

華航今(18)日於新竹市西門國小舉辦第六屆「華航公益棒球營」，資深副總經理李榮輝(中)出席，邀請美國職棒大聯盟(MLB)匹茲堡海盜隊3A旅美球星鄭宗哲(右二)、陳柏毓(左二)親臨指導。圖／華航提供 鄭宗哲分享自身守備經驗，從判斷觀念、反應到步伐應用，逐一協助小球員提升臨場表現。圖／華航提供 陳柏毓以穩健的控球與節奏作為示範，從基礎步伐到手部姿勢帶領孩子培養基礎。圖／華航提供

