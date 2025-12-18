快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

旅美棒球雙星鄭宗哲、陳柏毓返台開球 華航公益棒球營新竹開訓

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
公益棒球營課程內容多元，現場包括來自新竹市西門國小、新竹縣大同國小及關西國小超過百名小球員在場上一同開心練習。圖／華航提供
公益棒球營課程內容多元，現場包括來自新竹市西門國小、新竹縣大同國小及關西國小超過百名小球員在場上一同開心練習。圖／華航提供

華航空長期培植基層運動，今天在新竹市西門國小舉辦第六屆「華航公益棒球營」，邀請美國職棒大聯盟（MLB）匹茲堡海盜隊3A旅美球星鄭宗哲、陳柏毓親臨指導，本次活動以新竹地區為起點，串聯西門、大同與關西國小三所積極培育少棒的學校，三校球隊皆以堅毅精神與亮眼表現聞名，超過百名小球員進行一日訓練體驗，展現對棒球的純粹熱愛。

華航表示，本次活動由華航資深副總經理李榮輝代表出席並捐贈訓練棒球，支持三校持續發展少棒運動，同時透過球星親身示範與實作指導，不僅強化孩子的基礎知識，更在心中種下努力不懈、勇於挑戰的種子。李榮輝表示，照顧飛機講求專心與細心，打棒球也是一樣，期盼孩子們在球場上學習專注、勇於嘗試，在一次次的練習中累積自信。

華航指出，公益棒球營課程包括暖身動作、精準傳接球、守備與打擊技術及趣味分組實戰等內容。旅美投手陳柏毓以穩健的控球與節奏作為示範，從基礎步伐到手部姿勢帶領孩子培養基礎；內野手鄭宗哲則分享自身守備經驗，從判斷觀念、反應到步伐應用，逐一協助小球員提升臨場表現。

兩位球星鼓勵孩子保持初心，陳柏毓表示，看到小朋友開心投球，就想起自己剛開始接觸棒球的快樂；鄭宗哲也說，希望自己繼續努力，成為孩子心中想要繼續打球的理由。現場小球員雀躍地說，第一次和職棒球員同場練球，真的很開心。

華航深耕公益計畫多年，從定期於重要節慶探訪銀髮長者、支持在地長輩居家照護需求、舉辦各項公益體育營、淨灘活動、偏鄉教育參訪到國際義診支援，持續以行動創造更多溫暖連結；今年亦在動物方城市 2 主題彩繪新機亮相時安排公益場次電影觀賞活動，鼓勵孩子透過飛行邁向世界，看見更遠的夢想。

華航今(18)日於新竹市西門國小舉辦第六屆「華航公益棒球營」，資深副總經理李榮輝(中)出席，邀請美國職棒大聯盟(MLB)匹茲堡海盜隊3A旅美球星鄭宗哲(右二)、陳柏毓(左二)親臨指導。圖／華航提供
華航今(18)日於新竹市西門國小舉辦第六屆「華航公益棒球營」，資深副總經理李榮輝(中)出席，邀請美國職棒大聯盟(MLB)匹茲堡海盜隊3A旅美球星鄭宗哲(右二)、陳柏毓(左二)親臨指導。圖／華航提供
鄭宗哲分享自身守備經驗，從判斷觀念、反應到步伐應用，逐一協助小球員提升臨場表現。圖／華航提供
鄭宗哲分享自身守備經驗，從判斷觀念、反應到步伐應用，逐一協助小球員提升臨場表現。圖／華航提供
陳柏毓以穩健的控球與節奏作為示範，從基礎步伐到手部姿勢帶領孩子培養基礎。圖／華航提供
陳柏毓以穩健的控球與節奏作為示範，從基礎步伐到手部姿勢帶領孩子培養基礎。圖／華航提供

華航 公益 新竹 偏鄉教育

延伸閱讀

田徑／期待亞室賽再破全國紀錄 張博雅目標鎖定亞運頒獎台

國家級榮耀傳承大巨蛋紅土回饋基層棒球 助小球員重返棒球場

少棒／旅美雙星現身公益棒球營 鄭宗哲、陳柏毓開心指導小球員

培植基層運動 旅美雙星返台開球華航公益棒球營前進新竹

相關新聞

2波東北季風緊接而來 明後天水氣增「愈晚下雨範圍愈大」…耶誕節天氣曝

未來1周2波東北季風接連影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明後2天受到南方雲系北移影響，西半部降雨機率提高，且愈晚下雨範...

訪日外國人數再創新高 11月竟有56萬陸客 林氏璧：怎麼這麼不聽話

陸客暫停日本旅遊，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年11月訪日外國人351萬，創史上1...

台灣世曦違規發放獎金…遭董座整頓「5億不追討」 交通部：尊重公司治理

前民進黨立委鄭運鵬今年7月接任台灣世曦工程顧問公司董事長，昨天向員工發出內部信表示，公司長年有違規發放獎金問題，經查已追...

高鐵運量創新高！明年微幅增班 新車來台最新進度曝光

台灣高鐵2023年與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車「N700ST」車組採購契約，第一輛新車將於2027年8月上路，...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

BMI超過「這數值」要當心 醫：壓線增1.7倍中風、心肌梗塞風險

名人瘋追「瘦瘦針」，帶來一股減重熱潮，；肥胖除了外觀問題，更被視為需要長期管理的疾病，研究顯示，BMI超過24以上時，發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。