騎單車翻動城市書頁 巨大集團合作勤美洲際 鼓勵遊客「閱讀台中」
耗資53億元打造的台中文化新地標「台中綠美圖」13日正式開館，自行車產業龍頭巨大集團今宣布與台中勤美洲際酒店共同合作推出優惠方案，讓大家有機會能騎著自行車「閱讀」台中，也能進一步了解和體驗自行車文化。
巨大集團的自行車文化探索館總監汪家灝，今與台中勤美洲際酒總經理埃里克·斯旺森（Eric Swanson）共同宣布，兩公司合作推出優惠方案，台中勤美洲際酒店為這次的合作，挪出地下停車空間，打造出一個BIKE LOUNGE（自行車騎行廊）遊客住宿後，能在此取得自行車，同時以此做為起點，進行城市逛遊。
巨大集團的自行車文化探索館，也規畫出10公里、50公里兩種路線，前者從草悟道連接綠川廊道至動漫彩繪巷與台中文學館，屬於「舊城悠遊線」路線，後者則可以穿越草悟道與西區街廓，經迢綠美圖一路延展至自行車文化探索館，以更宏觀的視角探索城市地景，屬於「挑戰線」。
汪家灝說，這是一次溫暖的跨界合作，台中勤美洲際酒店向來以目的地探索為宗旨，和自行車探索館推廣的探索文化一致。此次能合旅宿業合作，正是城市探索的一個起點，讓城市訪客不僅是隨著車子移動而已，而是能找到最適合自己的速度，更深度的去探索和發覺城市有溫度的故事。
他說，台中有國立公共資訊圖書館（國資圖），最近又有剛開幕的市立圖書館綠美圖，可說是一個「閱讀城市」，若能騎著雙輪來翻動這樣的書頁，去探索和閱讀台中市，可讓遊客了解，台中不僅宜居，還宜讀。
