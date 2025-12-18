2波東北季風緊接而來 明後天水氣增「愈晚下雨範圍愈大」…耶誕節天氣曝
未來1周2波東北季風接連影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明後2天受到南方雲系北移影響，西半部降雨機率提高，且愈晚下雨範圍愈大，周日第1波東北季風增強，迎風面有較大雨勢，周二水氣短暫減少、氣溫回升，但下周三、下周四第二波東北季風緊接而來，北東再降溫。
張承傳說，明後2天（19、20日）東北季風減弱，但受到南方雲系北移影響，東半部有短暫陣雨，且有較大雨勢，西半部降雨機率提高，有短暫降雨，且愈晚下雨範圍愈大。
周日（21日）第1波東北季風增強，迎風面的基隆北海岸、大台北、宜蘭有較大雨勢，桃園、花東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。
下周一（22日）持續受到東北季風影響，但迎風面水氣減少，降雨範圍縮至基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫降雨，桃園以北有零星降雨，其他地區多雲到晴。
下周二（23日）東北季風減弱，雨勢更少，僅剩基隆北海岸、宜花有局部短暫降雨，大台北山區、東半部有零星降雨。
下周三、下周四（24、25日）第2波東北季風南下，但強度沒上波強，北部、東半部有局部短暫降雨，中南部也有零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。
溫度部分，張承傳指出，周五、周六東北季風減弱，北東氣溫回升，但由於南方雲系北移影響，中南部氣溫略降，各地高溫約22至25度，低溫17至19度。
周日、下周一東北季風增強，北東天氣轉涼，高溫從22至25降到20至21度，中南部不受影響，白天有陽光露臉，高溫則回升至26、27度，由於這波東北季風強度不大，低溫約15至18度。
下周二東北季風減弱，各地氣溫回升，高溫約24度；但下周三、下周四受到第2波東北季風增強影響，北東再變冷高溫降至20度，低溫15至18度，中南部則不受影響，高溫約26度。
另外，張承傳提醒，明後2天中部以北、宜花3500公尺以上高山仍有降雪機會。
