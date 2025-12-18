快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

聽新聞
0:00 / 0:00

2波東北季風緊接而來 明後天水氣增「愈晚下雨範圍愈大」…耶誕節天氣曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明後2天受到南方雲系北移影響，西半部降雨機率提高，且愈晚下雨範圍愈大。聯合報系資料照
明後2天受到南方雲系北移影響，西半部降雨機率提高，且愈晚下雨範圍愈大。聯合報系資料照

未來1周2波東北季風接連影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明後2天受到南方雲系北移影響，西半部降雨機率提高，且愈晚下雨範圍愈大，周日第1波東北季風增強，迎風面有較大雨勢，周二水氣短暫減少、氣溫回升，但下周三、下周四第二波東北季風緊接而來，北東再降溫。

張承傳說，明後2天（19、20日）東北季風減弱，但受到南方雲系北移影響，東半部有短暫陣雨，且有較大雨勢，西半部降雨機率提高，有短暫降雨，且愈晚下雨範圍愈大。

周日（21日）第1波東北季風增強，迎風面的基隆北海岸、大台北、宜蘭有較大雨勢，桃園、花東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

下周一（22日）持續受到東北季風影響，但迎風面水氣減少，降雨範圍縮至基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫降雨，桃園以北有零星降雨，其他地區多雲到晴。

下周二（23日）東北季風減弱，雨勢更少，僅剩基隆北海岸、宜花有局部短暫降雨，大台北山區、東半部有零星降雨。

下周三、下周四（24、25日）第2波東北季風南下，但強度沒上波強，北部、東半部有局部短暫降雨，中南部也有零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

溫度部分，張承傳指出，周五、周六東北季風減弱，北東氣溫回升，但由於南方雲系北移影響，中南部氣溫略降，各地高溫約22至25度，低溫17至19度。

周日、下周一東北季風增強，北東天氣轉涼，高溫從22至25降到20至21度，中南部不受影響，白天有陽光露臉，高溫則回升至26、27度，由於這波東北季風強度不大，低溫約15至18度。

下周二東北季風減弱，各地氣溫回升，高溫約24度；但下周三、下周四受到第2波東北季風增強影響，北東再變冷高溫降至20度，低溫15至18度，中南部則不受影響，高溫約26度。

另外，張承傳提醒，明後2天中部以北、宜花3500公尺以上高山仍有降雪機會。

東北季風 氣溫

延伸閱讀

未來1周3波東北季風來亂 明天冬雨轟全台 耶誕節北東溼涼

未來一周3波東北季風！全台短暫陣雨 北北基宜18日防較大雨勢

未來1周2波東北季風接力影響…明晚水氣增加 周三最冷「低溫僅14度」

明晚東北季風再增強 周三清晨最冷中部以北探14度

相關新聞

2波東北季風緊接而來 明後天水氣增「愈晚下雨範圍愈大」…耶誕節天氣曝

未來1周2波東北季風接連影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明後2天受到南方雲系北移影響，西半部降雨機率提高，且愈晚下雨範...

訪日外國人數再創新高 11月竟有56萬陸客 林氏璧：怎麼這麼不聽話

陸客暫停日本旅遊，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年11月訪日外國人351萬，創史上1...

台灣世曦違規發放獎金…遭董座整頓「5億不追討」 交通部：尊重公司治理

前民進黨立委鄭運鵬今年7月接任台灣世曦工程顧問公司董事長，昨天向員工發出內部信表示，公司長年有違規發放獎金問題，經查已追...

高鐵運量創新高！明年微幅增班 新車來台最新進度曝光

台灣高鐵2023年與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車「N700ST」車組採購契約，第一輛新車將於2027年8月上路，...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

BMI超過「這數值」要當心 醫：壓線增1.7倍中風、心肌梗塞風險

名人瘋追「瘦瘦針」，帶來一股減重熱潮，；肥胖除了外觀問題，更被視為需要長期管理的疾病，研究顯示，BMI超過24以上時，發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。