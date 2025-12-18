菸、酒、檳榔樣樣來！56歲男復發下咽癌「坦然」接受全喉切除

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方為病人檢查喉嚨。記者簡慧珍／攝影
彰化縣56歲曾姓男子菸、酒、檳榔樣樣來，3年前確診下咽癌，經治療腫瘤消失，他也戒除「三害」以為可以邁向健康，未料半年前喉嚨痛就醫都沒痊癒，被轉診進一步檢查，消失的腫瘤竟長回來，只能接受全喉切除手術，靠人工發聲器說話。

曾姓病人告訴醫護，3年多前「感冒」看不好，找彰醫主任許嘉方檢查和治療，做化療、電療即痊癒，為此戒除菸、酒、檳榔，以為度過術後的第3年有望從此健康，未料半年前又喉嚨痛，再找彰醫主任許嘉方檢查，發現腫瘤同一位置復發。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，同位置復發腫瘤2.1公分，即是二期，經評估不適宜再進行放療及化療，只得做連同聲帶一併切除的全喉切除，在頸部開個永久氣切孔呼吸，飲食及呼吸分開，口腔只用來進食，講話聲音則使用人工發聲器。

放射腫瘤科醫師張博竣表示，復發後若二次放療及化療，效果降低，副作用提高，最有控制力的方式還是動用手術挽回健康，病人同意接受「失聲」後果。

曾姓病人分享，使用人工發聲器聲音像「唐老鴨」，坦然接受每天與菸、檳、酒為伍30年的後果，原以為第一次手術後，戒掉菸、檳、酒，可保住聲帶，沒想到腫瘤復發，提醒國人不要拿健康當賭注。

許嘉方說，根據資料顯示，菸、檳、酒都沾染者的口腔癌罹患機會是一般人的123倍。張博竣也強調，臨床上發現即使戒掉菸、檳、酒，影響還是長達10年，頭頸癌10年內復發的個案很多，有的甚至復發4、5次，值得注意。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

腫瘤 手術 病人 檳榔 喉嚨 抽菸 口腔癌

