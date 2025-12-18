二手菸轉戰街頭 專家倡議戶外吸菸定點化

快訊

中央社／ 台北18日電
戶外菸味不時引發癮君子與路人衝突，專家認為台灣室內禁菸政策將吸菸行為全趕到室外，應漸進式修法將人行道設為全面禁煙，並在戶外誘導吸菸者至定點吸菸亭，避免干擾路人。圖為室外吸菸區示意圖。圖／聯合報系資料照片
戶外菸味不時引發癮君子與路人衝突，專家認為台灣室內禁菸政策將吸菸行為全趕到室外，應漸進式修法將人行道設為全面禁煙，並在戶外誘導吸菸者至定點吸菸亭，避免干擾路人。

台大醫院成「無菸人行道」領頭羊，跨院區所在的台北中山南路與常德街T字路段全面禁菸，明年元旦上路，違者最高罰新台幣1萬元，醫界人士盼制度擴及全國醫院人行道。

事實上台灣早已室內禁菸，但戶外抽菸並未明確限制，禁菸標示形同虛設，沒人管也沒人勸，不抽菸者在台灣街道上仍無處可躲，據113年國健署調查顯示，戶外二手菸暴露率達48.9%，其中馬路、街上、騎樓等戶外通行場所就是戶外二手菸「重災區」之首。

家住新北市的J小姐分享曾在十字路口等待過馬路，紅燈秒數很長，突然飄來菸味，回頭看到不只1名癮君子，她認命捏住鼻子躲菸味，甚至刻意繞路，先過綠燈，到馬路另一頭，原以為對面就有新鮮空氣，結果同樣有人在抽菸，她當場氣炸。

自開放加熱菸後，住在台北市某間超商樓上的S小姐，生活品質更是明顯一落千丈，常遇到一群菸槍在店門口人行道上，交換不同口味心得，她結束一天冗長的工作，拖著疲憊不堪的身軀，想回家還得遭受混雜著甜膩與焦苦氣味的煙霧攻擊，苦不堪言。

林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主治醫師姚宗杰告訴中央社記者，與其一味防堵，不如正面宣導，引導吸菸者集中到固定區域，不僅可降低路人暴露於二手菸的風險，也能減少吸菸者與行人之間的衝突。建議以循序漸進的方式試辦，若多數民眾能夠接受，便可逐步擴及至全國各地的人行道。

姚宗杰也提到，降低室內與戶外的二手菸暴露，對正面臨少子化的台灣尤其重要。孩子本就生得少，兒童又是二手菸的高敏感族群，長期暴露恐增加過敏風險。台灣兒童鼻子過敏問題特別嚴重，兒童過敏比例更高居世界前列，二手菸無疑是其中不可忽視的關鍵因素。

台灣醫界菸害防制聯盟發起人、國家衛生研究院名譽研究員温啟邦表示，國外普遍會設置完善戶外吸菸區，以日本為例，就有「吸菸亭」的存在，通常會設置在轉角後方等較不影響行人的位置，不需要占地很大，由於吸菸者有固定的吸菸場所，自然能與路人保持距離。

温啟邦指出，台灣戶外「吸菸亭」明顯不足。如今台灣幾乎已全面將吸菸行為趕到室外，更應進一步思考，在戶外空間有效引導吸菸者到指定的定點吸菸，才不會對路人造成干擾，建議可在大樓轉角處或靠近公園等相對不影響人潮的地點設置吸菸區。

至於刻意設計得「不太方便」，温啟邦解釋，如此目的在於鼓勵戒菸，而非製造困擾，讓吸菸者必須走到專設的吸菸區再走回來，雖然稍有不便，但仍在可接受範圍內，兼顧公共健康與現實需求。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

