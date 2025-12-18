快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

聽新聞
0:00 / 0:00

短影音一部接一部恐危害大腦 醫師指「短暫快樂」難維持專注力

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
你也愛看短影音嗎？短片一部接一部，快速讓大腦滿足於即時的快樂，卻也讓專注力退化。示意圖／AI生成
你也愛看短影音嗎？短片一部接一部，快速讓大腦滿足於即時的快樂，卻也讓專注力退化。示意圖／AI生成

你也愛看短影音嗎？短片一部接一部，快速讓大腦滿足於即時的快樂，卻也讓專注力退化。身心科醫師鄭佳益指出，過度沉浸短影音的患者，近二年明顯增加，症狀包括注意力下降、記憶力變差、情緒浮動與睡眠品質惡化，短短幾分鐘的休閒娛樂，卻變成「大腦在偷懶」，情緒調節也變困難。

鄭佳益以個案為例，一位33歲工程師半年來陷入「短影音迴圈」，滑手機時，從Reels、TikTok到YouTube Shorts，各社群平台的資訊讓人眼花撩亂，每晚都不小心滑到凌晨。隔天工作時，腦袋空白、專注力失控、情緒容易暴躁，甚至對以前喜歡事物再也提不起興趣，只想滑手機放空。

短影音為什麼特別容易讓人停不下來？鄭佳益表示，3至5分鐘甚至更短的影音，濃縮了「強、快、短」的內容，不斷刺激大腦多巴胺系統，給滿情緒價值。長時間看下來，大腦會只想尋求快速愉悅，導致對運動、閱讀、人際互動、深度工作學習等「高價值但慢回報」的活動失去興趣與耐心。

台安醫院心身醫學科暨精神科主任許正典說，短影音就好比短效型安眠藥，作用快速、藥效短，其快速、碎片化內容，會持續刺激大腦獎勵系統，快速分泌多巴胺，產生幸福感。不過長期沉迷會造成注意力下降、缺乏耐心等「代償」問題，會想要看更多重口味的影片來得到滿足。

許正典表示，短影音成癮與大腦多巴胺回饋迴路失控有關，尤其可能是因為前額葉發展尚未成熟，對短影音的刺激更為敏感，更容易形成依賴。解決的方法，除了設定時間盡量減少使用3C，可以選擇改看需要思考、有內容的長影片，或是將生活重心拉回現實，用運動或活動補償刺激。

許正典提醒，如果家中孩子的成績退步、睡眠及飲食、習慣改變，例如熬夜導致早上起不來，興趣範圍變窄、人際關係改變甚至不想上學，家長要多留意上網情形。多陪伴孩子到戶外走走，減少接觸3C螢幕的時間，父母以身作責，全家聚在一起不滑手機，訂定明確的上網時間規則。

情緒調節 滑手機

延伸閱讀

睡覺開小夜燈有害健康？ 醫示警「恐變胖」：心血管疾病風險升

拍「提帽小人」宣傳史努比周邊 蔣萬安曝有和大寶討論過

指黎智英是反對派大腦！梁振英籲港警惕國安風險 要敢鬥爭

突然想不起同事名字、晚餐吃什麼 醫曝現代人新疾病「手機失智症」

相關新聞

2波東北季風緊接而來 明後天水氣增「愈晚下雨範圍愈大」…耶誕節天氣曝

未來1周2波東北季風接連影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明後2天受到南方雲系北移影響，西半部降雨機率提高，且愈晚下雨範...

訪日外國人數再創新高 11月竟有56萬陸客 林氏璧：怎麼這麼不聽話

陸客暫停日本旅遊，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年11月訪日外國人351萬，創史上1...

台灣世曦違規發放獎金…遭董座整頓「5億不追討」 交通部：尊重公司治理

前民進黨立委鄭運鵬今年7月接任台灣世曦工程顧問公司董事長，昨天向員工發出內部信表示，公司長年有違規發放獎金問題，經查已追...

高鐵運量創新高！明年微幅增班 新車來台最新進度曝光

台灣高鐵2023年與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車「N700ST」車組採購契約，第一輛新車將於2027年8月上路，...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

BMI超過「這數值」要當心 醫：壓線增1.7倍中風、心肌梗塞風險

名人瘋追「瘦瘦針」，帶來一股減重熱潮，；肥胖除了外觀問題，更被視為需要長期管理的疾病，研究顯示，BMI超過24以上時，發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。