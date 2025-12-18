社安網2.0？桃園副市長蘇俊賓怨中央「一手破網、一手補網」

行政院會今討論2026年至2030年強化社會安全網2.0計畫，政策核心價值與目標希望落實社安網常態化，擴大服務族群並完善服務機制，但桃園副市長蘇俊賓在會中指出，地方政府社會及衛福單位人力常年不足，有賴中央補助計畫型人力支持，但中央明年補助經費大幅降低，形同「一手補網、一手破網」。

行政院長卓榮泰回應，明年度的計畫型補助希望各縣市政府共體時艱，如果院版的財劃法通過，後年就有機會調整回目前的補助規模。

蘇俊賓指出，地方政府長期因預算員額不足、薪資待遇結構不匹配等情，面臨人力補不齊、留不住或欠專業的窘境，多靠中央補助計畫增聘人力彌補，作法行之有年，但最近恐因財劃法及中央地方事權爭議，市府各單位陸續接獲中央部會通知，明年度將縮減補助經費或用人費用，「此情無疑是雪上加霜，無助於政策推展」。

蘇俊賓說，桃園市今年獲中央款計劃補助人力約2334人，115年要執行的計畫也早報給中央審查，但目前各局處陸續反應，原住民文化健康站、6歲以下弱勢兒童主動關懷、醫療區域輔導資源整合、長期照顧整備服務、藥癮及自殺防治等多項社安網人力費用遭中央刪除或仍不確定是否補助，剩下不到2周就要2026年，計畫遲未核定，都嚴重衝擊地方執行社安網工作。地方政府苦不堪言，許多縣市都遇到一樣的問題，也擔心計劃終止帶來更嚴重的問題。

蘇俊賓直言，中央一手把地方有關社會安全網的相關人力抽掉，另外一手又提出新的社會安全網2.0計劃，要求地方配合擴大服務族群，此舉形同「一手破網、一手補網」，要真的落實社會安全網的目標根本緣木求魚，呼籲中央落實行之有年的計劃型人力補助，確保社會安全網各項機制的運作。

