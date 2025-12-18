快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵與東武鐵道締結友好10周年 「日光詣SPACIA」車頭台北車站亮相

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱、台鐵觀光協會榮譽會長葉菊蘭及會長簡余晏、台灣鐵路觀光協會理事長周永暉等均出席「日光詣SPACIA」車頭展示揭序儀式，東武鐵道會長根津嘉澄也親自來台共襄盛舉。圖／台鐵公司提供
交通部長陳世凱、台鐵觀光協會榮譽會長葉菊蘭及會長簡余晏、台灣鐵路觀光協會理事長周永暉等均出席「日光詣SPACIA」車頭展示揭序儀式，東武鐵道會長根津嘉澄也親自來台共襄盛舉。圖／台鐵公司提供

台鐵公司與日本東武鐵道今於台北車站東側廣場，舉行10周年「日光詣SPACIA」車頭展示揭序儀式，交通部長陳世凱、台鐵觀光協會榮譽會長葉菊蘭及會長簡余晏、台灣鐵路觀光協會理事長周永暉等均出席，東武鐵道會長根津嘉澄也親自來台共襄盛舉。

交通部長陳世凱表示，台北車站東側廣場展示的「黃金列車」，是為慶祝台鐵與日本東武鐵道締結友好10周年，特別展示東武鐵道首度來台的觀光特急 「日光詣SPACIA車頭」。這抹閃耀的金色不僅深受日本以及國際旅客喜愛，更象徵著吉祥與好運。

陳世凱現場也與東武鐵道根津會長與會長夫人、台鐵董事長鄭光遠與總經理馮輝昇，一起到車頭前自拍留念。

此次展示101-1型號的車頭，是東武鐵道的觀光特急SPACIA系列列車的第一輛車，自1990年開始運行，是往返東京淺草、世界遺產所在地日光以及鬼怒川溫泉區的知名旅遊列車，並延伸運行至JR東日本新宿站。

車身以象徵日光東照宮、二荒山神社及輪王寺莊嚴意象的金色、黑色與朱紅色打造，被旅客暱稱為「黃金列車」，多年來深受日本與國際旅客喜愛，車廂彩繪成黃金列車寓意吉祥、平安、好運的祝福。

台鐵表示，此次SPACIA車頭首度跨海來台展出，象徵台日鐵道友誼的深厚連結，也展現雙方對鐵道觀光合作的共同期待。選址在台北車站展示，讓旅客與鐵道迷能近距離欣賞這輛具有文化意涵的經典車輛，深信將成為台日觀光與鐵道愛好者拍照打卡的嶄新亮點。

台鐵公司表示，本次「日光詣SPACIA」車頭來臺，象徵雙方十年情誼的深化，期盼藉此展示活動，持續推動臺日旅遊互訪動能，也為兩地鐵道旅遊創造更多可能；另為促進鐵道文化交流，雙方仍將合力推動蒸汽機車的技術交流，以期鐵道文化及技術能延續傳承。

交通部長陳世凱（左一）現場也與東武鐵道根津會長（左二）與會長夫人（右二）、台鐵董事長鄭光遠（左三）與總經理馮輝昇（右一），一起到車頭前自拍留念。圖／交通部提供
交通部長陳世凱（左一）現場也與東武鐵道根津會長（左二）與會長夫人（右二）、台鐵董事長鄭光遠（左三）與總經理馮輝昇（右一），一起到車頭前自拍留念。圖／交通部提供
台鐵公司與日本東武鐵道今於台北車站東側廣場，舉行10周年「日光詣SPACIA」車頭展示揭序儀式。圖／台鐵公司提供
台鐵公司與日本東武鐵道今於台北車站東側廣場，舉行10周年「日光詣SPACIA」車頭展示揭序儀式。圖／台鐵公司提供
台鐵公司與日本東武鐵道今於台北車站東側廣場，舉行10周年「日光詣SPACIA」車頭展示揭序儀式。圖／台鐵公司提供
台鐵公司與日本東武鐵道今於台北車站東側廣場，舉行10周年「日光詣SPACIA」車頭展示揭序儀式。圖／台鐵公司提供

鐵道迷 台鐵 日本 台北車站 陳世凱

延伸閱讀

盼國旅「重質不重量」！陳世凱展望未來 交通部要推北迴觀光

第三航廈北廊廳12月25日啟用 交長陳世凱：盼旅客感受溫暖國門

南投台16線終於動了！民國116年開工、汛期前先補邊坡

測速照相設備設置密集度偏高！警政署：半年內通盤檢討

相關新聞

2波東北季風緊接而來 明後天水氣增「愈晚下雨範圍愈大」…耶誕節天氣曝

未來1周2波東北季風接連影響，中央氣象署預報員張承傳表示，明後2天受到南方雲系北移影響，西半部降雨機率提高，且愈晚下雨範...

訪日外國人數再創新高 11月竟有56萬陸客 林氏璧：怎麼這麼不聽話

陸客暫停日本旅遊，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年11月訪日外國人351萬，創史上1...

台灣世曦違規發放獎金…遭董座整頓「5億不追討」 交通部：尊重公司治理

前民進黨立委鄭運鵬今年7月接任台灣世曦工程顧問公司董事長，昨天向員工發出內部信表示，公司長年有違規發放獎金問題，經查已追...

高鐵運量創新高！明年微幅增班 新車來台最新進度曝光

台灣高鐵2023年與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車「N700ST」車組採購契約，第一輛新車將於2027年8月上路，...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

BMI超過「這數值」要當心 醫：壓線增1.7倍中風、心肌梗塞風險

名人瘋追「瘦瘦針」，帶來一股減重熱潮，；肥胖除了外觀問題，更被視為需要長期管理的疾病，研究顯示，BMI超過24以上時，發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。