台鐵與東武鐵道締結友好10周年 「日光詣SPACIA」車頭台北車站亮相

台鐵公司與日本東武鐵道今於台北車站東側廣場，舉行10周年「日光詣SPACIA」車頭展示揭序儀式，交通部長陳世凱、台鐵觀光協會榮譽會長葉菊蘭及會長簡余晏、台灣鐵路觀光協會理事長周永暉等均出席，東武鐵道會長根津嘉澄也親自來台共襄盛舉。

交通部長陳世凱表示，台北車站東側廣場展示的「黃金列車」，是為慶祝台鐵與日本東武鐵道締結友好10周年，特別展示東武鐵道首度來台的觀光特急 「日光詣SPACIA車頭」。這抹閃耀的金色不僅深受日本以及國際旅客喜愛，更象徵著吉祥與好運。

陳世凱現場也與東武鐵道根津會長與會長夫人、台鐵董事長鄭光遠與總經理馮輝昇，一起到車頭前自拍留念。

此次展示101-1型號的車頭，是東武鐵道的觀光特急SPACIA系列列車的第一輛車，自1990年開始運行，是往返東京淺草、世界遺產所在地日光以及鬼怒川溫泉區的知名旅遊列車，並延伸運行至JR東日本新宿站。

車身以象徵日光東照宮、二荒山神社及輪王寺莊嚴意象的金色、黑色與朱紅色打造，被旅客暱稱為「黃金列車」，多年來深受日本與國際旅客喜愛，車廂彩繪成黃金列車寓意吉祥、平安、好運的祝福。

台鐵表示，此次SPACIA車頭首度跨海來台展出，象徵台日鐵道友誼的深厚連結，也展現雙方對鐵道觀光合作的共同期待。選址在台北車站展示，讓旅客與鐵道迷能近距離欣賞這輛具有文化意涵的經典車輛，深信將成為台日觀光與鐵道愛好者拍照打卡的嶄新亮點。

台鐵公司表示，本次「日光詣SPACIA」車頭來臺，象徵雙方十年情誼的深化，期盼藉此展示活動，持續推動臺日旅遊互訪動能，也為兩地鐵道旅遊創造更多可能；另為促進鐵道文化交流，雙方仍將合力推動蒸汽機車的技術交流，以期鐵道文化及技術能延續傳承。

交通部長陳世凱（左一）現場也與東武鐵道根津會長（左二）與會長夫人（右二）、台鐵董事長鄭光遠（左三）與總經理馮輝昇（右一），一起到車頭前自拍留念。圖／交通部提供 台鐵公司與日本東武鐵道今於台北車站東側廣場，舉行10周年「日光詣SPACIA」車頭展示揭序儀式。圖／台鐵公司提供 台鐵公司與日本東武鐵道今於台北車站東側廣場，舉行10周年「日光詣SPACIA」車頭展示揭序儀式。圖／台鐵公司提供

