台灣世曦違規發放獎金…遭董座整頓「5億不追討」 交通部：尊重公司治理

前民進黨立委鄭運鵬今年7月接任台灣世曦工程顧問公司董事長，昨天向員工發出內部信表示，公司長年有違規發放獎金問題，經查已追回數千萬元，但承諾不追回歷年已發放、總額近5億元的業務獎勵，目前違紀發放主管已調職，未來將與工會討論合理獎金計算及發放方式；交通部表示，尊重公司治理。

台北地檢署偵辦中油三接二期浮報百億工程案，12月2日指揮調查局、廉政署搜索約談13人到案，台灣世曦工程顧問公司前董座施義芳、經理陳建中、工程部主管張欽森三人列被告，檢察官漏夜偵訊後命3人無保請回。

中油三接工程浮報百億工程案還未結束，現任董座鄭運鵬昨（17日）又向員工發了一封公開信，揭露公司內部還有「獎金問題」，鄭運鵬於信件寫道，自他上任後發現，過去幾年公司以「爭取業務獎勵」為名義，在未符合公司法規範的合法程序下發放個人及主管獎勵金，之後甚至演變成擅自匡列遠超過「爭取業務獎勵辦法」授權的獎金總額。

鄭運鵬說，未經公司內部行政程序發放員工獎勵、沒有合理分配標準就發放主管獎勵、退休再回聘顧問不當領取主管獎勵、未經董事會同意領取董事長業務獎勵等情事，總額和合理性遠遠超過董事會和會計制度的授權範圍。

鄭運鵬指出，經過數月調查、了解、追回，對於不符合公司法及中華顧問對世曦監督要點的數千萬元獎金、不當薪資部份均已全數追回，相關配合違紀發放的主管也調離職務，公司設置法務室和稽核室協助公司營運，也負責監督董事長的職權行使。

鄭運鵬表示，已向世曦及中華顧問董事會報告處理情形，兩個董事會同意授權世曦規畫後續的合理獎金發放辦法，公司會在董事會授權之下，將和工會一起討論出合理的獎金總額計算和發放方案。

另外，中華及世曦董事會均已同意「不追回歷年已發放給在職同仁總額將近5億元的爭取業務獎勵」，員工原本預期第三、第四季發放的獎金，都會「依制度回歸到本年度績效獎金總額內」計算，在公司和工會達成共識、董事會同意後，世曦會有更完整透明的制度。

對此，主管機關交通部表示，台灣世曦工程顧問公司為依法設立的公營事業，其獎金制度與經營管理，依法由公司董事會及經營團隊依公司法及相關規範辦理，交通部尊重公司治理機制及司法程序。

交通部表示，注意到世曦公司已主動檢討並改善內部獎金與內控制度，作為主管機關將要求相關制度落實、制度化，確保公共資源使用的合法性、合理性與透明度，但不介入個案經營或獎金發放事宜。

交通部說，將持續以制度監督原則，強化公營事業公司治理，避免類似情形再發生。

