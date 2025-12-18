「無菸人行道」領頭羊 台大醫院推動違者罰1萬 醫界盼擴及全國

台大醫院成「無菸人行道」領頭羊，跨院區所在的台北中山南路與常德街T字路段全面禁菸，明年元旦上路，違者最高罰新台幣1萬元，醫界人士盼制度擴及全國醫院人行道。

經常路過台大醫院的Y小姐提到，總是看到有人在醫院大門右側人行道抽菸，覺得不可思議，從醫院出來的虛弱病人會經過，抽菸者卻無視旁人健康照常抽菸，路人規勸只會被冷眼，甚至起衝突，「還會看到病患都吊著點滴了，還在人行道抽菸」，亂象讓她直搖頭。

最近路過台大醫院的民眾會發現，大門附近多了紅布條，寫著「本路段於115年1月1日起劃設為無菸人行道，違者將依法處罰2000至1萬元」。醫務秘書陳彥元告訴中央社記者，路人與醫院人行道抽菸熱區吸菸者衝突不斷，院方常接獲投訴，今年8、9月向衛生局申請劃設禁菸區。

陳彥元說，台大醫院強化無菸人行道區域，包含東址前方中山南路、西址前方常德街，整個T字路段全面禁菸，以利醫院駐警隊勸導。預期效果暫時不確定，根據過去經驗，抽菸者不僅柔性規勸沒有用，稽查員拿這些人也沒輒，呼籲需更強公權力介入，不然只會傷害不想吸二手菸的民眾。

台北榮總副院長李偉強表示，民眾對醫院內不能抽菸普遍有共識，醫院周遭的人行道等環境，則因北榮院區大，也不像市區人來人往，聚集抽菸的情況比較沒那麼嚴重。

不過，北榮院區外仍有零星地點會有民眾在樹下抽菸，李偉強說，由於醫院無法強制禁止，因此僅會用標誌或標語，提醒民眾抽菸有害健康、不要影響自身與家人。

新光醫院方面，醫院禁菸範圍包含室內空間，皆全面禁菸；室外空間包含醫院圍牆內的所有戶外區域，如停車場、庭園、走道、屋頂、垃圾場，也全面禁菸，此外，還有醫院出入口和各棟大樓出入口外10公尺範圍內。

面對可能還是會駐足吸菸的民眾，新光醫院除了在出入口海報、在門口地上畫線提醒院區禁菸，還針對熱區裝設「迎賓感應器」，只要有人經過，就會自動播放語音提醒「公共場所請勿吸菸」。

至於台北馬偕醫院，院方表示，為落實戒菸政策，除了在醫院範圍10公尺內設無菸標章，2019年時在吸菸熱點增設「戒菸鈴」，民眾看到吸菸者可以按一下，系統會自動啟動廣播宣導。禁菸鈴分別位於急診六角亭外，距離吸菸熱點約20公尺處及花圃區走道。

「我也常看到醫院外人行道有人在抽菸。」林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科主治醫師姚宗杰說，醫院四周聚集多半是高敏感、脆弱族群，理應全面劃設為禁菸區。然而現實卻相當無奈，由於醫院室內早已全面禁菸，吸菸者被迫轉移到醫院外的人行道，盼醫院無菸人行道應擴及全國。

姚宗杰說，相信很多人看見，由醫院派出義工巡邏、舉牌勸導醫院人行道不能抽菸，這樣的情況實在令人警惕。當室內公共場所全面禁菸後，這些場所的戶外延伸空間往往成為菸害的「搖滾區」，二手菸的傷害並未因此消失，相關主管機關不能對此視而不見。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台大醫院成「無菸人行道」領頭羊，近期民眾在正門口附近可看見一面宣導紅布條，寫有「本路段於115年1月1日起劃設為無菸人行道，違者將依法處罰2000至10000元」。中央社

商品推薦