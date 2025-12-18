快訊

到了該轉型的時機 陳世凱：台灣觀光品質、產值都要努力

中央社／ 台北18日電
交通部長陳世凱（圖）18日出席台灣觀光協會捐贈人年會暨成立69週年慶祝茶會表示，台灣的觀光已到了一個大家熟悉、但該轉型的時機，過去強調的是觀光人次，但未來須在品質、產值更加努力。中央社
交通部長陳世凱（圖）18日出席台灣觀光協會捐贈人年會暨成立69週年慶祝茶會表示，台灣的觀光已到了一個大家熟悉、但該轉型的時機，過去強調的是觀光人次，但未來須在品質、產值更加努力。中央社

交通部陳世凱今天表示，台灣的觀光已經到了該轉型的時機，過去多著重在觀光人次，未來須在品質、產值部分更加努力，而想要提升產值，必然先把品質做好。

陳世凱出席台灣觀光協會捐贈人年會暨成立69週年慶祝茶會致詞表示，近年來台灣的國旅其實相當暢旺，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的1年約1.6億人次，到去年的2.2億人次，今年可能還會再更高；這代表觀光已不像過去年代為偶爾出遊，而是逐漸成為民眾日常生活的一部分。

他認為，台灣的觀光已經到了大家熟悉、但該轉型的時機，過去一直強調的是觀光人次，但未來須在品質、產值更加努力，「我們要把台灣的產值做起來，必然要把品質做好。」

陳世凱提到，若希望吸引國外旅客來台，「家裡面要做得很舒服」；他以桃園機場第三航廈北登機廊廳為例，今年12月25日將正式對外營運，「那是一個很舒服環境。」

除完善機場建置，陳世凱指出，軟硬體也須做好，感謝立法院支持「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫」，希望除了北部觀光景點外，也能展現北回歸線、南台灣的觀光特色，讓更多國際旅客、台灣民眾，在台灣每個角落享受愉快的旅遊體驗。

陳世凱 桃園機場 交通部

