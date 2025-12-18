獲6大品質認證 亞東醫院：展現跨科整合實力

新北市亞東醫院今天表示，在「2025年品質認證」獲創傷性腦損傷、腎臟病、頭頸癌、乳癌、糖尿病與腦中風等6大品質認證，展現跨科整合、智慧醫療與全人照護的深厚實力。

板橋亞東醫院今天發布新聞稿表示，醫院評鑑暨醫療品質策進會日前舉辦「2025年品質認證」授證典禮，院方獲得6大品質認證，領域涵蓋重症醫療與慢性病管理2大方向。

院方表示，其中，創傷性腦損傷與腦中風照護，顯示急症團隊跨神經、復健、重症醫療與護理專業合作；腎臟與糖尿病領域則強化長期追蹤、用藥安全與數據分析；乳癌與頭頸癌照護則結合腫瘤團隊、心理支持、營養評估與治療後生活品質顧問，形成完整醫療網路。

亞東醫院說，從門診、急重症、癌症照護到慢性病管理，都希望讓病人獲得更精準、安全與持續性的支持。

院方表示，未來，將持續推動跨專科合作與新技術應用，以數據導向與智慧科技輔助，推動標準化臨床決策與優化照護流程，讓病人獲得更安心與一致的醫療。另外，也培育醫護人才，以提升醫療品質與病人安全。

院長邱冠明表示，亞東醫院近年整合門診健檢、支持家庭醫學，到重症治療與癌症照顧，都努力縮短等待時間；同時推動智慧醫療，包括整合電子病歷、AI影像協助診斷，及用藥與檢查提醒系統，有助降低再入院率與醫療錯誤風險，讓醫護人員將更多時間回歸到病人身上。

邱冠明說，醫療服務不再只是治療疾病，而是理解病人生命歷程、需求差異與情緒壓力，提供更貼近人性的支持。認證不僅是榮耀，更象徵亞東醫院持續深化跨科整合與堅持「病人至上」理念獲得肯定。

新北市亞東醫院18日表示，日前在「2025年品質認證」獲頒6項認證；醫院「乳房醫學中心」打造女性專屬診療環境，整合相關科別，一站式完成全方位評估與照護。圖／亞東醫院提供（中央社）

