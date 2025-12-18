社安網篩派案從「電話訪談」改實地評估 學者：有助降低誤判

民眾如果需要社安網資源，或學校教師、醫療人員、員警等通報，案件會先由「篩派案窗口」處理，判斷民眾所需服務。篩派案社工以電話聯繫，並透過書面資料審核，再由服務單位接手。不過，現行服務單位實際訪查後，開案比率卻不高。社安網2.0計畫將篩派案窗口改為「通報調查中心」，增列實地調查、評估工作。

社安網2.0計畫中說明，現行篩派案窗口為民眾接觸社安網資源第一個窗口，個案及案家依調查評估結果，被派案至妥適服務體系，但現行組織層級缺乏獨立性，跨局處派案遭遇挑戰，影響通報案件處理效率，及個案接受服務時效，考量社會環境與家庭結構變遷，需精進並提升篩派案窗口服務效能，才不會漏接個案。

新成立通報調查處理中心為原篩派案窗口優化，除了原集中篩派案工作外，工作內容增列受理通報後的實地調查及評估工作，進一步研判後續服務方向。為提升專業人力運用效能，社安網通報調查處理中心所需人力，115年需要583人， 包含保護性社工322位、保護性社工督導68位及193 名篩派案人員，其員額將由保護性服務人力移列， 116年至119年各需658人、691人、710人及736人，保護性社工、督導及篩派案人員人數得按比例調整。

台大社工系名譽教授鄭麗珍指出，現行篩派案只做紙本查詢、電話訪問，沒有看到案家現場就直接分流，但篩派案社工在風險評估上較為謹慎，傾向認定案家「需要服務」，安排服務機構後，社工實際訪視評估，認定不必開案比率高，。過去曾做過調查，以家暴防治中心為例，由篩派案中心轉介的個案中，僅三分之一有實際開案需求。

鄭麗珍表示，現行情況導致實際服務個案的單位，需將大把人力放在重新評估個案需求，再次評估不開案比率高，代表人力消耗嚴重。社安網2.0把調查工作「往前放」，通報調查中心整合實地評估工作，可讓後續接手的單位專注於個案服務，降低被拒絕開案的個案人數，讓判斷更精準，建議後續可讓中心加入個案管理功能，定期接受社工回報，掌握個案處理進度。

通報調查中心在篩派案業務之外，再加上調查工作，鄭麗珍表示，已有部分縣市政府開始思考，篩派案中心是否須增聘人力，過去篩派案窗口設置在家暴防治體系，由保護性社工負責，且一度要求資深社工才能任職，確保分案精確度，新制再增加人力需求，且由保護性社工擔任，須確保後端實際服務個案的人力補足。

