政院投入819億推動社安網2.0 明年服務人次將達140萬

行政院會今天通過「強化社會安全網計畫2.0（115－119年）」，未來5年將投入819億元，強化獨居老人訪視、提供新手父母育兒指導、照顧近貧人口；衛福部預估，明年社安網2.0上路，預估首年可服務量達140萬人次，5年後將擴大至279.9萬。

社會安全網是整合跨部會社政、衛政、勞政、警政與司法及教育資源，強化高風險家庭、兒少及精神障礙者等弱勢通報與服務機制。行政院2018年推出第一期計畫，共投入68億元，第二期計畫2021年展開並於今年屆滿，共投入408億元，明年進入社安網2.0，經費翻倍至819億元。

升級版社安網2.0共有六大策略，包含攜幼扶老、優化提升、布建心衛、常態落實、專業久任、科技導入。

衛福部指出，政策持續以「家庭」為中心，但拓展初級預防服務量能，將服務對象擴大納入新手父母、獨居老人、近貧人口，分別提供育兒指導、關懷訪視與實物給付，盼使服務觸及達80%獨居老人，育兒指導服務涵蓋逾6萬人，涵蓋率5成；同時擴大對性別暴力受害者提供多元服務。

衛福部提到，政策也以「社區」為基礎，深化中央、地方與民間的協力機制，落實各級社安網絡常態化，並拓展服務據點與通報機制，全國將布建社會福利服務中心至158處、社區心理衛生中心至101處、精神障礙協作據點至83處、實物銀行達386處，確保服務可近性與即時性。

在人力方面，將透過專業培育、調整薪資待遇與督導機制的改善，也會擴大兼職助理，強化與學校合作，促進專業人員穩定久任，預計將充實地方各類專業人力成長至9125名，較2021年至2025年新增1528人，深化支持服務範圍。

此外，衛福部未來將結合法務部、內政部、原住民族委員會、國家通訊傳播委員會及數位發展部等單位協力，透過導入科技與資料治理架構的，提升跨部門資料串接與應用效能，發展及優化風險預警模型，建立因地制宜服務模式。

