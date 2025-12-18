社安網2.0設「通報調查中心」負責篩案 開放非社工人員任職引擔憂

目前社安網服務個案，由各縣市家暴及性侵防制中心成立「集中篩派案窗口」處理，依民眾需求分派合適服務管道，由實際服務社工接手，但現行社工每日案件量大，每人動輒處理超過百案。社安網2.0計畫內容上線，成立「通報調查中心」，但考量社工人力不足，.0開放非社工專業背景者任職，引發社工界擔憂。

社安網2.0預計明年一月起陸續啟動。目前社安網長期缺工，人力聘用率遲遲未達9成，社安網2.0針對通報調查處理中心專業人力，不再要求社工專業背景，篩派案人員放寬至社工、教育、心理、犯罪防治、公衛、諮商與輔導系所均可擔任，另設篩派案專員，除前述學歷要求，另需具備兩年以上篩派案人員經驗，給予較高薪資待遇。

據悉，衛福部最初擬放寬至有大學學歷者，均可擔任篩派案人員，引發反彈後加上科別限制，但仍引發社工界憂心。台大社工系名譽教授、社工師公會全聯會常務理事鄭麗珍表示，社安網服務脆弱、經濟弱勢者，案家往往抗拒政府服務資源，若非受過專業訓練，建立與弱勢族群相處的價值觀，恐會誤認個案沒有服務意願，排除個案被服務的可能性。

立委林月琴表示，若開放多元人力，是為補足社工人力不足，衛福部應先提出補齊社工專業人力的具體策略、方案與期程，「不能把放寬資格的臨時應急，變成常態的人力政策」，且需同步調整工作內容，涉及社工專業判斷的工作，不應由未經相關專業訓練的人力替補，開放任用資格與調整工作內容時，衛福部應廣納第一線實務經驗，並對外說明新制具體內容。

因應多元人力新制，已有部分社工反應，縣市政府預告「留任資格將受影響」，也有人擔心新制實施後，會讓現行篩派案社工薪資受影響。林月琴強調，衛福部應善盡督導責任，明確告知各縣市新制執行期程，及篩派案人員資格放寬適用年度，並要求地方政府不得損及現任社工權益，也不得因政策調整，要求現任人員降薪配合。

高雄市社工人員職業工會秘書長郭志南表示，他不反對多元專業背景人力分擔社安網工作，但不可因為放寬用人背景，影響現行社工人員薪資。新制實施前，建議經過可行性評估，確認多元專業服務個案確實可行，且目前枱面上開放多元專業理由，是社工人力不足，衛福部應設法檢討現行社工環境及待遇，否則資深社工不願留任，新生代社工不願投入，多元專業人力投入也難解決問題。

衛福部指出，考量現行篩派案中心每年受理疑似保護及脆弱等案件量大，預計透過通報調查處理中心建立逕派案件指標，由輔助工具運用大數據與AI相關資訊協助評估、加速派案，而相關保護性個案自調查、評估及後續處遇服務，皆由保護性社工提供，外界對於篩派案工作的人員資格調整有疑慮，將持續溝通、聽取建議，致力於提供個案更即時、更周全的保護服務。

