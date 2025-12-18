快訊

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

聽新聞
0:00 / 0:00

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，老人憂鬱與失智症有別，通常可以治療，需要家人多觀察並尋求專業協助。本報資料照片
醫師提醒，老人憂鬱與失智症有別，通常可以治療，需要家人多觀察並尋求專業協助。本報資料照片

73歲李亞萍日前自曝已出現失智症狀，就醫服藥治療後，目前控制良好且看來氣色還算不錯。台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇表示，如果家中長輩出現記性明顯變差、認知功能退化，務必提高警覺，陪同就醫找出是心情憂鬱還是失智症，兩者常共病，需由醫師專業診斷。

李亞萍長達一年足不出戶，錄影時透露已有失憶症狀，例如時間錯亂、以為過世的弟弟還在、忘記聊天對象等，就診後靠吃藥控制病情。陳亮宇指出，藝人淡出舞台，告別光鮮亮麗的演藝圈，如果沒有完善的生活規畫，容易一時失去生活重心，甚至失去方向。

這情況跟一般人退休一樣，當進入退休生活時，如果沒有安排活動、維持固定作息，反而會讓心理健康急遽惡化。所謂「活到老、學到老」，除了持續刺激大腦、增加神經靈活度，學習亦是人際互動的好機會。研究顯示，孤單的人，其認知功能退步速度較快，多參與社交活動可降低罹患失智症風險。

失智的人會有病識感嗎？李亞萍自述罹患失智症，被診斷是長期憂鬱自閉和躁鬱所產生的併發症。陳亮宇說，大部分的人，多少還是知道自己身體有些狀況，例如計算能力變差、做事速度變慢、容易忘東忘西。失智症患者因為認知受損，易對時間和空間感混淆，因挫折感而脾氣暴躁。

失智症患者的早期表現多樣，包括個性與情緒改變、社交退縮、對事物失去興趣等，常被誤認為老化，也很容易與老年憂鬱混淆。陳亮宇指出，長輩上了年紀之後，因為身體病痛、行動不便、親友驟然離世、沒有成就感等，可能鬱鬱寡歡而有失眠、疲倦、胃口不好等問題，嚴重甚至有想死的念頭。

「老年憂鬱多半跟健康狀況有關。」陳亮宇提醒，老人憂鬱與失智症有別，通常可以治療，需要家人多觀察並尋求專業協助，透過陪伴與社交活動改善，或是輔以藥物改善。不要把長輩的不開心或鬧脾氣當成老化的正常現象，若出現下列多項症狀，且持續一段時間，務必及早尋求專業協助。

1.持續情緒低落，表現出鬱悶、不開心，對以往喜歡的活動失去興趣。

2.食欲改變，不吃或是暴吃，導致短期內體重變化。

3.睡眠問題有失眠或嗜睡的情況，容易日夜顛倒。

4.動作遲緩或激動、疲倦，注意力下降，表情呆滯。

5.易怒、焦慮、反覆想到死亡，會一直表達想死念頭。

6.人際社交變差，不想出門，整天窩在家裡。

失智症 憂鬱 社交 長輩 情緒低落 患者 失眠 醫學中心

延伸閱讀

獨／遭媽媽李亞萍痛批「大逆不道」余祥銓無奈回應了

73歲李亞萍驚曝罹患失智症！ 「分不清白天黑夜」靠服藥控制病情

半退休余天全說了！驚爆愛妻李亞萍私下真面目

余天驚爆罹患攝護腺癌 坦言和余苑綺兒女已失聯1年

相關新聞

訪日外國人數再創新高 11月竟有56萬陸客 林氏璧：怎麼這麼不聽話

陸客暫停日本旅遊，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年11月訪日外國人351萬，創史上1...

高鐵運量創新高！明年微幅增班 新車來台最新進度曝光

台灣高鐵2023年與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車「N700ST」車組採購契約，第一輛新車將於2027年8月上路，...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

BMI超過「這數值」要當心 醫：壓線增1.7倍中風、心肌梗塞風險

名人瘋追「瘦瘦針」，帶來一股減重熱潮，；肥胖除了外觀問題，更被視為需要長期管理的疾病，研究顯示，BMI超過24以上時，發...

第三航廈北廊廳12月25日啟用 交長陳世凱：盼旅客感受溫暖國門

桃園機場第三航廈北登機廊廳12月1日起試營運，截至12月14日已有122航班、逾2.6萬人使用，並將於12月25日啟用，...

元旦實施...霸占車格「16天直接拖吊」！ 北市這幾處停車格注意

台北市針對停車格久停的自治條例今年完成三讀通過，以往要停超過46天才會拖吊，這次縮短一個月，只要16天就會拖吊，同時提高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。