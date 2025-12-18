73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療
73歲李亞萍日前自曝已出現失智症狀，就醫服藥治療後，目前控制良好且看來氣色還算不錯。台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇表示，如果家中長輩出現記性明顯變差、認知功能退化，務必提高警覺，陪同就醫找出是心情憂鬱還是失智症，兩者常共病，需由醫師專業診斷。
李亞萍長達一年足不出戶，錄影時透露已有失憶症狀，例如時間錯亂、以為過世的弟弟還在、忘記聊天對象等，就診後靠吃藥控制病情。陳亮宇指出，藝人淡出舞台，告別光鮮亮麗的演藝圈，如果沒有完善的生活規畫，容易一時失去生活重心，甚至失去方向。
這情況跟一般人退休一樣，當進入退休生活時，如果沒有安排活動、維持固定作息，反而會讓心理健康急遽惡化。所謂「活到老、學到老」，除了持續刺激大腦、增加神經靈活度，學習亦是人際互動的好機會。研究顯示，孤單的人，其認知功能退步速度較快，多參與社交活動可降低罹患失智症風險。
失智的人會有病識感嗎？李亞萍自述罹患失智症，被診斷是長期憂鬱自閉和躁鬱所產生的併發症。陳亮宇說，大部分的人，多少還是知道自己身體有些狀況，例如計算能力變差、做事速度變慢、容易忘東忘西。失智症患者因為認知受損，易對時間和空間感混淆，因挫折感而脾氣暴躁。
失智症患者的早期表現多樣，包括個性與情緒改變、社交退縮、對事物失去興趣等，常被誤認為老化，也很容易與老年憂鬱混淆。陳亮宇指出，長輩上了年紀之後，因為身體病痛、行動不便、親友驟然離世、沒有成就感等，可能鬱鬱寡歡而有失眠、疲倦、胃口不好等問題，嚴重甚至有想死的念頭。
「老年憂鬱多半跟健康狀況有關。」陳亮宇提醒，老人憂鬱與失智症有別，通常可以治療，需要家人多觀察並尋求專業協助，透過陪伴與社交活動改善，或是輔以藥物改善。不要把長輩的不開心或鬧脾氣當成老化的正常現象，若出現下列多項症狀，且持續一段時間，務必及早尋求專業協助。
1.持續情緒低落，表現出鬱悶、不開心，對以往喜歡的活動失去興趣。
2.食欲改變，不吃或是暴吃，導致短期內體重變化。
3.睡眠問題有失眠或嗜睡的情況，容易日夜顛倒。
4.動作遲緩或激動、疲倦，注意力下降，表情呆滯。
5.易怒、焦慮、反覆想到死亡，會一直表達想死念頭。
6.人際社交變差，不想出門，整天窩在家裡。
