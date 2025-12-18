明年元旦4大交通新制 滿70歲自願繳回駕照「2年最高領3.6萬元」

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明年起滿70歲高齡駕駛自願繳回駕照回饋TPASS乘車金，每月最多1500元，補助2年。圖為高雄市區監理所前進醫院等據點服務，方便高齡駕駛者就近辦理換照。圖／高雄市區監理所提供
明年起滿70歲高齡駕駛自願繳回駕照回饋TPASS乘車金，每月最多1500元，補助2年。圖為高雄市區監理所前進醫院等據點服務，方便高齡駕駛者就近辦理換照。圖／高雄市區監理所提供

明年元旦將有4大交通新制上路，包含滿70歲高齡駕駛自願繳回駕照回饋TPASS乘車金，每月最多1500元，補助2年，等於最高可領3.6萬元；郵局國際掛號小包取消簽收及書面查詢服務；遊覽車強制裝置駕駛識別設備；國際郵輪在台母港營運明訂消費爭議處理機制。

交通部今公布明年元旦4大交通新制，2026年起，年滿70歲高齡駕駛自願繳回駕照，將提供TPASS乘車回饋。交通部表示，70歲以上長者辦理自願繳回駕照，並簽署個資授權使用同意書後且加入TPASS常客，自繳回次日起，持敬老卡搭乘公路客運、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車等公共運輸，將依實際搭乘電子票證支出金額補助50%回饋金，每月回饋金上限1500元，補助期間2年。

目前全台有1.3萬輛遊覽車，明年1月1日起，遊覽車客運業車輛須強制安裝具備駕駛識別功能的設備，每車最高補助2000元，駕駛識別功能可連結至公路總局指定平台，掌握駕駛工時與資訊，避免疲勞駕駛，若經勸導改善及輔導仍不安裝者，可罰9000元。

交通部表示，為加強遊覽車營運管理，遊覽車車輛將全面裝置駕駛識別設備，並應維持正常運作及提供駕駛人資訊介接至指定資訊平台，以利公路主管機關明確識別駕駛人及督管駕駛時間，確保行車安全。

配合萬國郵政聯盟（UPU）政策，各國郵政自2026年1月1日起，取消「國際掛號小包」簽收及書面查詢服務。中華郵政宣布，明年元旦起，除大陸地區以外，寄往各國的「國際掛號小包」取消收件人簽收及書面查詢服務；但「郵件遺失、被竊及毀損補償」及「郵件追蹤查詢」服務仍會維持。

中華郵政表示，過度期間，自2026年1月1日至3月31日期間，凡交寄「國際掛號小包」則提供每件10元郵資減免優惠。

另外，交通部指出，明年起，國際郵輪在台母港營運應於我國設立在台分公司，或是委託我國船務代理業，處理郵輪載客業務，倘有消費爭議案件，將由航港局及觀光署分別督責郵輪公司及旅行社各依權責妥適處理，以保障消費者權益。

