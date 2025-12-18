快訊

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

紀念已故身障律師陳俊翰 政院推「身權法」大翻修

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會今天通過「身心障礙者權益保障法」修法草案。圖／行政院提供
行政院會今天通過「身心障礙者權益保障法」修法草案。圖／行政院提供

行政院會今天通過「身心障礙者權益保障法」修法草案，將禁止騷擾、損害賠償請求權、 合理調整、通用設計入法，規範身心障礙者社會參與及活動支持所需人力，得由個人助理協助，機構若不當對待身障者可處罰鍰，嚴重致死將加重罰責，必要時得令其停辦或廢止設立許可。

行政院長卓榮泰指出，本次修法特別紀念過去長期倡議身心障礙者與罕見疾病患者權益的已故律師陳俊翰，這不但是他的遺願，他的母親多年來也為這項工作默默付出，再加上許多民間團體的訴求，因此共同完成本次修法，盼衛福部積極與立法院朝野各黨團溝通，早日完成修法程序。

「身權法」迎來18年來首次大翻修，此次共修正41條、新增9條、刪除1條，包含四項重點；第一，落實身心障礙者權利公約，明定身心障礙者代表及身心障礙者人數組成比例為身權小組成員2分之1，讓政策制定更符合需求，禁止騷擾、損害賠償請求權、 合理調整、通用設計入法。

第二，促進自立生活及社區融合，草案明確規範地方政府依需求評估結果辦理自立生活支持服務時，應結合各項支持服務資源，且身心障礙者社會參與及活動支持所需人力，得由個人助理協助。此外，服務流程納入專業團隊審查、身心障礙者陳述意見機制。

第三，強化無障礙環境規劃，草案未來各級政府、公營事業及依財團法人法所稱政府捐助之財團法人所建置網站及行動化應用軟體(APP)，均應通過無障礙檢測，考量身心障礙者生活便利性，並明定一定規模以上的醫院、金融機構網站亦同。

針對市區道路、人行道、騎樓不符合無障礙規範者，草案明定直轄市、縣（市）政府應訂定分年分期改善計畫，且應依身心障礙者實際需要，整合轄內各種交通服務資源，發展復康巴士等其他交通服務措施。

第四，完善身心障礙福利機構服務對象保護機制，草案考量部分身心障礙者自我保護能力薄弱，依違反特定情節的不同程度，限制終身或一定期間不得擔任身心障礙福利機構人員；機構違規嚴重，除罰鍰外，並將公告機構名稱及負責人姓名，涉嚴重致死再加重罰責。

財團法人法 修法 通用設計

延伸閱讀

不副署財劃法再推國安修法 政院：沒有特定時機點問題

政院修國安法 鼓吹戰爭重罰百萬 軍人公務員加重其刑

連江縣離島綜合建設7期草案說明會 聚焦交通醫療

政院明擬拍板4項國安修法 軍人「躺平降敵」可重判10年

相關新聞

訪日外國人數再創新高 11月竟有56萬陸客 林氏璧：怎麼這麼不聽話

陸客暫停日本旅遊，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年11月訪日外國人351萬，創史上1...

高鐵運量創新高！明年微幅增班 新車來台最新進度曝光

台灣高鐵2023年與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車「N700ST」車組採購契約，第一輛新車將於2027年8月上路，...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

BMI超過「這數值」要當心 醫：壓線增1.7倍中風、心肌梗塞風險

名人瘋追「瘦瘦針」，帶來一股減重熱潮，；肥胖除了外觀問題，更被視為需要長期管理的疾病，研究顯示，BMI超過24以上時，發...

第三航廈北廊廳12月25日啟用 交長陳世凱：盼旅客感受溫暖國門

桃園機場第三航廈北登機廊廳12月1日起試營運，截至12月14日已有122航班、逾2.6萬人使用，並將於12月25日啟用，...

元旦實施...霸占車格「16天直接拖吊」！ 北市這幾處停車格注意

台北市針對停車格久停的自治條例今年完成三讀通過，以往要停超過46天才會拖吊，這次縮短一個月，只要16天就會拖吊，同時提高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。