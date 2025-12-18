快訊

73歲李亞萍曝罹患失智症 醫：別忌諱就醫 「老年憂鬱」可及早治療

KARA要來了？台北跨年晚會「廣告提前暴雷」 小編神回應掀熱議

柯文哲涉貪案遭求刑28年6月 法官排明年「這一天」宣判

赴電影院觀賞「大濛」回望白色恐怖時期 蔡英文坦言：感觸非常深

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
前總統蔡英文昨天到電影院觀賞描述白色恐怖時期的電影「大濛」。圖／取自蔡英文臉書
前總統蔡英文昨天到電影院觀賞描述白色恐怖時期的電影「大濛」。圖／取自蔡英文臉書

前總統蔡英文昨天到電影院觀賞描述白色恐怖時期的電影「大濛」，她表示，想邀請大家走進戲院觀賞「大濛」，唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，「我們才能在民主的陽光下，更有自信地向前走去。」

蔡英文表示，卸任之後，終於有更多時間能坐下來看場電影。昨天她到電影院觀賞陳玉勳導演的《 大濛 A Foggy Tale 》看完之後，我的感觸非常深。

蔡英文表示，老實說，電影的前半段，她看得很沉重。在那個被大霧籠罩的年代，大家都活得很辛苦。雖然故事發生的當下我還沒出生，「但對我父母那一代人來說，電影呈現的壓迫與無奈，一定更加貼切、深刻。」

蔡英文說，然而，在這些沉重之外，她也感受到導演要傳遞的溫柔力量。那是一個來自不同地方、擁有不同語言和背景的人們，必須共同面對生存挑戰的時代。儘管生活非常艱辛，族群之間也有些隔閡，但在彼此接觸、理解的過程中，人與人之間的良善與體諒依然真實存在。也正是這份人性的光輝，穿透歷史的「大濛」，帶來了溫暖。

蔡英文表示，謝謝製作團隊，把這段歷史重新帶到我們眼前。她想邀請大家走進戲院觀賞「大濛」。不論你是曾經走過那個時代的人，或是年輕的下一代、下下一代，都能透過這部電影，更深刻地認識台灣的過去。「我相信，唯有願意回望並理解那段迷霧中的歷史，我們才能在民主的陽光下，更有自信地向前走去。」

蔡英文 電影院

延伸閱讀

蔡英文看電影「大濛」 哽咽　盼回望迷霧中歷史「在民主陽光下前行」

蔡英文籲肅清綠能弊案 綠：向在野黨喊話

影／喊「光電強力肅貪」 羅智強：蔡英文才該為錯誤政策道歉

蔡英文前機要張祥慧車禍臥床逾10年 日前辭世

相關新聞

訪日外國人數再創新高 11月竟有56萬陸客 林氏璧：怎麼這麼不聽話

陸客暫停日本旅遊，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年11月訪日外國人351萬，創史上1...

高鐵運量創新高！明年微幅增班 新車來台最新進度曝光

台灣高鐵2023年與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車「N700ST」車組採購契約，第一輛新車將於2027年8月上路，...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

BMI超過「這數值」要當心 醫：壓線增1.7倍中風、心肌梗塞風險

名人瘋追「瘦瘦針」，帶來一股減重熱潮，；肥胖除了外觀問題，更被視為需要長期管理的疾病，研究顯示，BMI超過24以上時，發...

第三航廈北廊廳12月25日啟用 交長陳世凱：盼旅客感受溫暖國門

桃園機場第三航廈北登機廊廳12月1日起試營運，截至12月14日已有122航班、逾2.6萬人使用，並將於12月25日啟用，...

元旦實施...霸占車格「16天直接拖吊」！ 北市這幾處停車格注意

台北市針對停車格久停的自治條例今年完成三讀通過，以往要停超過46天才會拖吊，這次縮短一個月，只要16天就會拖吊，同時提高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。