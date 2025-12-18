基隆長庚慶祝達文西手術破2000例 童子瑋是受惠者：達文西的好我知道

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆長庚紀念醫院今天宣布，成功完成超過2000例達文西機械手臂微創手術，精準醫療技術已成熟，讓大東北角民眾在地享有醫學中心等級手術服務。基隆市議長童子瑋是「1/2000」，他肯定這不只是基隆長庚的成就，也是基隆醫療能量的突破。

台灣醫界2004年引進達文西手術，長庚醫療體系2006年9月13日成功完成第1例達文西手術，主刀者是當時林口長庚醫院泌尿科醫師、現任基隆長庚醫院院長吳俊德。

達文西手術應用在泌尿外科、一般外科、大腸直腸外科、心臟暨胸腔外科、婦產科及耳鼻喉科等專科，讓過去技術門檻高、風險大的執行高難度癌症切除與複雜性手術，在微創條件下更安全完成。

基隆長庚醫院2016年引進第4代達文西機械手臂系統，今年7月再添第2台，持續擴充精準醫療量能。吳俊德說，突破2000例不僅是一個數字，更代表了2000 個家庭的信賴與託付。醫院並非只追求手術量的成長，更重視手術的品質和病患的安全。

基隆長庚今天慶祝達文西手術豎立完成2000台里程碑，基隆市副市長邱佩琳、議長童子瑋、衛生局長張賢政、基隆市醫師公會理事長王俊傑，具醫師身分的山地原住民立委盧縣一等人出席，院方另安排兩名病友，分享抗病及術後重新生活的心情。

邱佩琳表示，基隆長庚醫院長年服務基隆及東北角地區，醫療量能與品質持續精進，是民眾重要且值得信賴的健康後盾。市府將持續與醫療院所攜手守護市民健康，讓基隆不僅是一座美麗的港口城市，更是一座兼具醫療韌性、充滿活力與健康希望的宜居城市。

童子瑋說，「達文西的好，童子瑋知道」，因為基隆長庚完成2000台達文西手術，他和他的爸爸就占了2台，非常感謝長庚團隊對父子倆的照顧。基隆長庚完成2000台的里程碑，不只是醫院的成就，更是基隆市醫療能量的一大突破，他要代表議會向所有投入手術、教學、研究還有照護的醫療團隊，致上最深的謝意。

李姓男子先前因解尿不順就醫，接受綠光雷射出現血便，確診為低位直腸癌，因為腫瘤距離肛門僅4公分，過往多需接受永久人工肛門手術，轉診基隆長庚醫療團隊，評估先以全程術前放射化學治療（TNT）縮小腫瘤，提升肛門保留機會，再透過達文西機器手臂輔助精準切除，成功保留肛門與正常排便功能，兼顧癌症治療成效與生活品質。

王姓女子有家族肥胖史，她體重破百，總是容易感到氣喘吁吁，另有睡眠呼吸中止症、多囊性卵巢、重度脂肪肝等疾病。醫師評估符合健保減重手術適應症，並達文西機械手臂進行胃腸繞道手術，術後至今成功減重40公斤，展開嶄新人生。

基隆長庚醫院表示，未來將持續引進先進醫療科技及技術，結合堅強的跨專科團隊，提供更安全、精準的微創手術服務，成為大東北角地區民眾值得信賴的健康守護者，無需舟車勞頓遠赴台北，在地即可享有醫學中心等級精準手術服務。

