盼國旅「重質不重量」！陳世凱展望未來 交通部要推北迴觀光

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
交通部長陳世凱18日表示，國旅累積旅次達2.2億次，盼強化軟硬體增加觀光客。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
「台灣觀光要透過培育人才，努力增加品質與產值！」交通部陳世凱18日出席台灣觀光協會年會時表示，桃園機場的登機廊廳將於25日正式開放，觀光署也將執行「北迴之巔，微笑南灣」的觀光計劃，如今台灣的國旅旅次已達2.2億次，盼未來繼續擴大成長。現場也頒發獎學金，表揚優秀的觀光短片與研究。

強化軟硬體刺激旅遊

陳世凱表示，國旅已經到轉型時機，不過至今的旅次已達到2.2億次，顯示民眾不再像以前一樣偶爾玩玩，而是有將旅行納入日常。他希望未來觀光不只要重視人次，還要重視品質與產值，讓國外旅客台灣玩，就像在家裡一樣舒服。他說，台灣要將軟硬體都做好，例如25日桃機的將開放新的登機廊廳。

「要把北迴歸線附近的景點特色做出來！」陳世凱強調，觀光署將執行「北迴之巔，微笑南灣」的觀光計劃，盼旅客來台灣不只在北部玩，還要在全台灣其他地方開心的旅遊，同時也要加強這些景點的交通運輸。

馬祖強化淡季觀光

台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭則說，我國觀光從2019年至今已成長3%，穩定度與旅客成長很樂觀，各國也不再盲目追求人次成長，而是追求重視觀光品質。她也說，今年邀請到法國與韓國的代表分享觀光行銷經驗，其中韓國觀光研訓院擅以文化帶動觀光、吸引更多觀光客，這是台灣要更積極學習的部分。

現場也頒發獎學金給製作觀光短片與觀光研究優秀的學生與研究團隊。其中，觀光研究獎學金第一名是由清大環資系碩士班的陳冠融、余佩穎與林子綺獲得，題目是「酒香與硝煙之間，馬祖淡季觀光的活化策略與研究」。陳冠融表示，他長期生活在馬祖，希望透過研究，讓更多人到馬祖觀光。

「質優於量」是藉口

雖然我國觀光盼更重視品質與產值，但原本觀光署預定今年要達標900萬人次，但截至15日，來台國際旅客僅破800萬。對此，觀光署長陳玉秀曾指出，大環境變化多，900萬確實有困難，但今年來台國際客人數比去年增加50萬，明年仍以900萬為目標。

對此，海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁曾回應說，觀光署從1200萬人次目標下修到900萬，還說900萬人次對台灣是適合的，不會有過度旅遊情況，這是達不到KPI，才用「質優於量」、經營精緻旅遊作為藉口。

