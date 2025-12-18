睡覺開小夜燈有害健康？ 醫示警「恐變胖」：心血管疾病風險升
不少人睡覺時習慣開著小夜燈，認為相當有安全感，但醫師提醒，夜間暴露在人工光源下，可能正在悄悄破壞健康。重症醫師黃軒指出，研究發現，睡眠時接觸人工光線，與體重增加、代謝異常及心血管風險上升有關，建議睡前一小時就應讓環境進入黑暗狀態，有助身體修復。
黃軒在臉書發文分享，美國國家衛生研究院（NIH）追蹤超過4萬名女性、時間長達5年，結果顯示，睡覺時暴露在人工光源下的人，BMI增加10%以上的機率顯著提高，體重上升與肥胖風險也同步增加。原因在於夜間光線會干擾人體的「飽餓系統」，使隔天食慾上升，特別容易偏好高糖、高油、高熱量食物。
除了影響體重，黃軒指出，夜間人工光源暴露還可能增加代謝疾病與心血管負擔。長期下來，胰島素敏感度可能下降，提高糖尿病風險，同時交感神經過度活化，也會讓心臟承受更大壓力，並伴隨慢性低度發炎問題。
黃軒進一步說明，許多人雖然提早上床，但房間光線仍過亮，視網膜感光細胞會將光線訊號回傳至大腦，使大腦誤以為尚未入夜，延後褪黑激素分泌，導致深層睡眠推遲，進而影響修復、代謝與荷爾蒙調節。至於睡前滑手機，除了光線干擾，螢幕內容本身也是刺激源，哪怕短短5分鐘，都可能讓褪黑激素分泌延後30至60分鐘。
黃軒建議，若想降低變胖與心血管風險，睡前一小時就應讓房間處於黑暗狀態。小夜燈並非必需品，若因安全或動線需求必須使用，應選擇暖色系、極低亮度，且避免直射眼睛，盡量降低對睡眠節律的干擾。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言