回歸再出發！林秋芳遠赴紐約駐村 開啟全新的創意人生

從小拿瓦片在地上畫畫的小女孩，如今長成文化界壯世代的大斜槓女生！林秋芳畢業於國立台灣師範大學美術系研究所，今年剛卸下多年藝術行政及高教工作，離開臺南市美術館館長及輔大博物館學研究所教授，旋即遠赴紐約駐村展開為期三個月的創作，立即轉身為專職藝術家！著實讓不少圈內人掉了下巴、跌破眼鏡。

近期在台美文藝協會、女藝會及大亞洲藝術聯盟共同主辦下。林秋芳以「Eco生態」為主題的紐約駐村成果，分別於台北女藝會空間及台中大象藝術空間館，舉辦紐約駐村生活與創作分享會，現場來賓把會場擠的滿滿的，展現了高人氣好人緣。

台北場由女性藝術協會理事長王玉齡主持，特別邀請資深藝術家賴純純與談，賴純純說的經典，但有一句話「秋芳已經把自己變成畫中松鼠了」特別有意思，此外，知名藝術家韓湘寧與夫人楊露突然出現在台北場，楊露說「秋芳在總督島上大量創作，也廣泛交流，開放工作室、舉辦工作坊——這些看似日常的行動，其實都在讓她的觀看方式被新地景慢慢重塑。」

由左而右為東海大學美術系專任副教授張惠蘭、大亞洲藝術聯盟協會理事長鍾經新、林秋芳、女藝會理事王心佑。圖／大亞洲藝術聯盟協會提供

台中場主持人 鍾經新理事長表示:「林秋芳展現東方水墨的當代跨界實踐。」由荷蘭漢學家、萊登大學教授漢樂逸與夫人蘇桂枝聯袂，以中、英文吟誦「林秋芳紐約總督島駐村長詩」，展現詩意情懷。

三十年來曾擔任畢卡索藝術大展來台巡迴展策展人、美術館館長、文化局長、國際文化集團CEO、大學教授等身分行走在台灣文化圈。林秋芳2025年夏天毅然決然卸下人人稱羨的教授工作，展開全新的第三人生！當起全職畫家，期走向世界展開全新創作生涯。

曾經深耕在地社區文化營造到中央文化部門參與建立全國文藝獎助制度，又進入國際文化集團，成為集團全球績效最佳CEO,林秋芳左右開攻，在複雜的藝術行政管理工作外，林秋芳始終不忘熱愛藝術的初心，持續找出時間的縫隙來創作、彷彿借著創作逃離高壓的工作現場，二十年來藝術足跡踏過法國巴黎、澳洲布里斯班、越南河內、馬來西亞吉隆坡、等地應邀舉辦個展及參與國際展。

秋芳從小熱愛藝術，十九歲起即從名家研習書畫，構圖講究分間布白颇具丈夫氣，近年結合筆墨精神投入版畫，來回穿梭運用東西方技法與當代創作觀念，追求於傳統中創新表現，逐漸以抽象語彙融入創作，不斷追求發展自我的創作面貌。2009林秋芳返鄉定居，在宜蘭推動村落美學國際創作營與擾動社區文化，因有感於故鄉情懷及亞洲大量移工的同理心，發展出漂流的草垺 ，來回應當代社會頻繁的遷徙與離散的發展狀態而發展出《他鄉·故鄉》系列。

林秋芳今年夏季遠赴紐約駐村創作，以生態環境關懷為創作主題，鑑於人類因過度貪婪，快速消耗地球資源，導致近年全球各地洪水氾濫、山火頻傳，引發氣候異常，嚴重威脅海平面上升等環境問題，在當代生態浩劫中，人類如何守護山與海已然成為永續地球的重要課題！遂發展一系列《山水對話》、《天有異象》與《暴風雨》等系列警世之作。

隨著生命積累，感受萬物生存現象雷同，宇宙浩瀚無垠，宇宙萬物虛實相生，共生共存共榮，體認每個生命均為獨立的個體，不斷進行自主運轉，生命之間時而交匯相遇，時而孤獨前行。在追求更美好的夢想的道路上，生命不斷碰撞不斷進化，層疊交織，於宇宙中綿延不息。遂發展出《生生不息》與《大小金字塔》逐夢系列。

從今年春天決定離開職場，轉型為全職藝術創作者至今，半年來，林秋芳已接續獲得日本、法國、馬來西亞、澳洲等國的展覽邀請，明年元月起即將馬不停蹄的展現創作能量，開啟全新的藝術創作人生！林秋芳說創作是把自己交出來，比昨天的自己更好就可以了，能夠全心投入創作是一種幸福。

紐約總督導駐村house17外大合照。圖／林秋芳提供

