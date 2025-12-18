快訊

把照護做到心裡 越南照服員在台灣被看見

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
越南籍照顧服務員胡氏鶯用耐心、真心來照顧台東迦南護理之家住民，獲機構肯定，更憑著多年的努力，取得「中階技術人員」資格。圖／東基醫院提供
越南籍照顧服務員胡氏鶯用耐心、真心來照顧台東迦南護理之家住民，獲機構肯定，更憑著多年的努力，取得「中階技術人員」資格。圖／東基醫院提供

今天是「國際移工日」，在台東迦南護理之家服務超過8年的越南籍照顧服務員胡氏鶯，以耐心、勤奮與真心陪伴長者，深獲住民與團隊肯定，今年更成為迦南護家首位轉任「中階技術人員」的外籍照服員，象徵長照專業跨文化培育的重要里程碑。

迦南護家護理長林宗瑩表示，外籍照護人力的養成與留任並不容易，胡氏鶯在專業學習與實務表現上的努力，是團隊願意全力支持她取得中階技術人員資格的關鍵。在「長照3.0」政策推動下，此制度不僅有助穩定人力，更能提升整體照護品質。

長輩口中的「阿鶯」，對住民生活細節瞭若指掌，從飲水習慣、用餐狀況到夜間照明需求，甚至為半夜易咳嗽的長者預先準備小袋子。她在日常照護中細心觀察、即時回報異常，真誠付出讓長輩見到她總是親切招呼，成為機構裡不可或缺的存在。

回憶初來台灣時，胡氏鶯坦言語言不通、文化差異與工作壓力一度讓她每天上班前落淚，但她選擇「再努力一點」，將同事的話逐字記下、反覆練習，逐步累積中文與照護專業能力。良好的工作環境、同事耐心指導與主管信任，讓她選擇留任至今。

2023年胡氏鶯榮獲台東縣績優移工，今年再取得中階技術人員資格，不僅薪資提升、留台工作更有保障，也能參與訓練新人與跨專業合作。她分享，這份在台灣學到的照護專業，甚至透過視訊協助遠在越南的中風母親復健，讓她更加確信，走上長照這條路，是正確而有價值的選擇。

越南籍照顧服務員胡氏鶯（背對鏡頭者）為迦南照護團隊的種子指導員之一，圖為向照服員示範專業的照護技巧。圖／東基醫院提供
越南籍照顧服務員胡氏鶯（背對鏡頭者）為迦南照護團隊的種子指導員之一，圖為向照服員示範專業的照護技巧。圖／東基醫院提供

