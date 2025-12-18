快訊

BMI超過「這數值」要當心 醫：壓線增1.7倍中風、心肌梗塞風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
BMI 超過24，心血管疾病風險高7成，醫師提醒，別再迷信「健康胖」。本報資料照片
名人瘋追「瘦瘦針」，帶來一股減重熱潮，；肥胖除了外觀問題，更被視為需要長期管理的疾病，研究顯示，BMI超過24以上時，發生中風、心肌梗塞等心血管重症風險，是正常BMI（18.5–23.9）者的1.7倍。醫師呼籲，BMI 24是健康警戒線，應及早調整生活型態，別再迷信「健康胖」。

嘉義基督教醫院減重中心主任周莒光指出，今年美國肥胖周（Obesity Week 2025）發表了一項臨床試驗結果，研究對象為BMI 24至30的過重及輕度肥胖、接受特定GLP-1藥物治療的亞洲族群，受試者三分之一來自台灣，平均41歲、腰圍95公分。這群人最容易被忽略肥胖問題，且潛藏心血管與代謝風險。

周莒光說，這項研究有別於過去以歐美族群為主，是首次發表的台灣人使用減重藥物之數據。該研究顯示，在標準化飲食、運動與醫療監測下，使用特定GLP-1藥物的台灣受試者（BMI 24至27的過重族群）於11個月平均減重超過16%，平均減重13公斤。

其減重組成分析顯示，高達75.3%為脂肪減少，並沒有如一般人擔心的「大量減掉肌肉」。周莒光表示，研究結果反映出只要遵循醫囑、正確用藥，配合飲食運動，便可有效減去脂肪、保留肌肉，進而改善代謝健康。傳統以亞洲人標準來看，BMI達24以上算過重，27以上定義為肥胖。

「有一點肉比較好。」周莒光說，許多民眾仍有「健康胖」的迷思，只有超標一點對健康不會有影響。事實上，亞洲族群因體脂肪分布及代謝特性，包括較高的內臟脂肪比例、容易出現胰島素阻抗及較高代謝異常傾向，使得在較低BMI就出現健康風險的情形更為常見。

過往研究顯示，BMI每增加1單位，第二型糖尿病等慢性病風險便會跟著上升。台灣肥胖醫學會在2025年更新肥胖治療指引，建議BMI 24以上的就要開始體重控制，若經過3至6個月未達減重目標，生活習慣調整失敗，可在專業醫療團隊監測使用減重藥物輔助。

周莒光強調，減重只是手段之一，成功的減重是建立長期習慣，包括飲食調整、規律運動、生活習慣。針對過重族群，肥胖治療基礎仍以飲食控制與規律運動等為主，再依個人狀況，由專業醫護團隊指導用藥物輔助，有效減脂同時保留肌肉，避免反覆復胖。

減重 BMI 肥胖

