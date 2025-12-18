宮廟活動、晚會煙火 利用拖板車違規施放爆竹煙火最高罰150萬元

不少宮廟或是地方活動喜歡利用「拖板車當炮台」 ，特別是近期各地方發生多起拖板車違規施放爆竹煙火案件，並在非穩固位置燃放，消防署18日提醒，這些違規行為極可能會造成爆竹煙火本體晃動或傾倒，導致施放角度朝向參加群眾，進而引發更大危險，呼籲活動主辦單位應遵守相關的規定，運入施放地點若未向消防局申請核備，最高可數150萬元罰鍰。

消防署說明，如未依「道路交通安全規則」第84 條相關規定申請車輛載運危險物品，將依「道路交通管理處罰條例」規定處罰；未依照「爆竹煙火管理條例」及地方自治法規的規定施放爆竹煙火，也將依法裁處3萬元以上、15萬元以下罰鍰；運入施放地點如未向消防局申請核備，則裁處30萬元以上、150萬元以下罰鍰。

消防署強調，除了以上的罰鍰處分，各縣市消防機關也會派員不定時攔檢可疑車輛，避免可能發生違規施放的情形，同時也會在各類活動期間警戒應變，以降低因燃放爆竹不慎引發火災的風險；民眾如有發現疑似違規儲存或施放爆竹煙火的情形，請立即向當地消防單位反應，以及時採取必要措施，防止意外發生。

消防署表示，為兼顧環境永續與施放安全，鼓勵在舉辦各類活動時減少燃放爆竹，建議可改用電子鞭炮、爆竹煙火音效等友善替代方案，活動的熱鬧氛圍不但不會減少，還可兼顧宗教信仰與環境永續發展。

