成大沙崙醫院動土啟建 賴清德總統：帶動南台灣醫療創新

賴清德總統今天上午出席台南成大沙崙醫院動土典禮，賴總統表示未來沙崙園區將成為帶動南台灣醫療創新以及強化公共服務的重要智慧健康聚落，他說他擔任台南市長開始，陸續推動沙崙智慧科學城、中研院南部院區、大台南會展中心等重大建設，現在成大沙崙醫院動土，從高鐵台南站下車的旅客都可清楚看見沙崙一帶是正在發展的新市政，未來也將是帶動台南、南台灣發展的動力來源。

沙崙醫院為「沙崙醫療服務與創新園區」第一期核心設施，扮演園區發展的領航角色。總病床數規劃664床，涵蓋一般病床、精神病床、加護病床、新生兒與兒童加護及特殊病床，將提供急性醫療、重症照護及多元專科服務，未來可服務周邊善化、新市、永康等區域，甚至可擴及服務北高雄地區，發揮區域醫療支援功能，預計將於121年正式啟用。

