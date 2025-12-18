影／賴總統主持成大沙崙醫院動土 新增664床造福台南高雄民眾

成功大學沙崙醫院今天上午在台南歸仁沙崙特定區動土，目前一期規畫664床，包含兒童醫療中心，還可充當戰備醫院、緊急事故或戰爭時提供相關資源，預計2031年完成驗收啟用。

賴清德總統率中央部會代表、副市長趙卿惠、成大校長沈孟儒、成大醫院院長李經維等參與儀式。賴總統說，他在成大擔任住院醫師時，小兒科就極力爭取陳利兒童醫療中心，今天終於實現。

新豐區地方人士爭取醫學中心多年，前總統蔡英文任內定案，列為「沙崙醫療服務與創新園區」第一期計畫；賴總統與校長沈孟儒感謝促成沙崙醫院的多位「貴人」。醫療大樓規畫地下2層、地上12層結構，設計醫院主體、兒童醫療中心建築連通體，方便不同醫療功能整合與日後擴充。

院區含兒童醫療中心總病床數664床，包括一般病床、精神病床、加護病床、新生兒與兒童加護、特殊病床等，涵蓋急性醫療、兒童與新生兒照護、重症加護、隔離治療等各種需求。

成大沙崙醫院設立預期可大幅改善仁德、歸仁、關廟、龍崎燈新豐地區及域醫療資源不足的現況，並兼顧周邊善化、新市、永康，乃至北高雄等區域的醫療需求。

沙崙醫院預估完工後新豐區每萬人一般病床可從約13.68床提升至35.65床，醫療服務量能提升約160%，另兒童醫療中心兒少醫療功能可滿足區內孩童與新生兒醫療照護需求，並計畫整合精準醫療、生技治療、再生醫學、健康管理與預防醫學功能，提供未來的醫療需求。

成大醫院表示，沙崙醫療服務與創新沙崙園區為國家重大建設案，由成大與市政府推動。園區「承接沙崙智慧綠能科學城產研優勢，以智慧醫療與數位治理為發展主軸，目標打造融合醫療＋創新＋產業＋生活機能新典範」。

這項標榜為「台灣第一個醫療服務創新型科學園區」，2021年12月由中央核定「先導計畫」後啟動，直到兩年後2023年11月時任副總統的賴清德奠基，再經過兩年今天動土。

賴總統對園區未來發展願景與智慧醫療定位給高度肯定，並期盼沙崙醫院能加強發展智慧醫療與精準醫療，成為南台灣提升醫療韌性的重要力量。 成大沙崙醫院今天上午在台南歸仁沙崙特定區動土，賴清德總統（右三）南下出席。記者周宗禎／攝影 成大沙崙醫院今天上午在台南歸仁沙崙特定區動土，賴清德總統（中）南下出席。記者劉學聖／攝影 成大沙崙醫院今天上午在台南歸仁沙崙特定區動土，賴清德總統（右三）南下出席。記者劉學聖／攝影

