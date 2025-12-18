高鐵運量創新高！明年微幅增班 新車來台最新進度曝光

台灣高鐵2023年與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車「N700ST」車組採購契約，第一輛新車將於2027年8月上路，後續每2至3個月增加新車，2028年底全數上線。高鐵公司今曝光新車來台時程，並表示今年10月起周末運量增高，連平日運量都大幅增加，預估新車上路後將提升尖峰時段發車運能約25％。

台灣高鐵新世代列車「N700ST」，以日本行駛於東京到九州的新款車型「N700S」為參考系統，新車共有23個亮點，包含緩降餐桌、座椅掛鉤、座椅充電、車廂內到站燈光提醒、行李放置區增加、全彩液晶螢幕顯示雙層資訊、免治馬桶、車門到站提醒燈等。

高鐵公司今表示，首列新世代列車預定2026年8月從日本福岡出廠，海運需2周時間，並至高雄港抵台，完成近1年試營運後提報交通部同意才能正式上線載客，預計2027年第3季上線。

高鐵指出，後續每2至3個月增加新車，目前規畫2027年上半年將再交車5組、下半年交車2組，2028年上半年再交出4列，目標2028年底12列新世代列車可全數上線，尖峰時段提升運能25%，屆時全車隊將高達46列車，系統最多可以承載5分鐘發出一列車，目前尖峰時段一小時單向各可發車7班。

高鐵統計，今年在中秋節、國慶日、光復節等多個連續假期的帶動下，高鐵今年10月旅運量創下營運以來最高的單月735萬人次紀錄，日均運量達23.7萬人次，連帶10月營收來到49.7億元，更是營運以來單月最高紀錄。

高鐵指出，今年截至11月底平均每日旅運量也攀上22.4萬人次高峰，較2024年21.4萬人次每日增加約1萬人，成長4.6%，今年1月到11月總運量也達7466.3萬人次，比2024年同期7110萬人次增加356.3萬人次，成長5%。

高鐵表示，今年包含演唱會等南北活動大爆發，不僅假日尖峰旅運量更高，平日旅次也增加很多，明年規劃微幅增班，不過增班幅度不大，另也會搭配班表優化針對需求較大的班次調整，預計明年1月陸續調整運行模式，針對需求高且運量持續上升的區間調整停靠模式。

高鐵表示，明年春節連假長達9天，由於今年中秋、國慶和光復節等史上最長疏運期，高鐵首度祭出史上最低5折起的離峰「早早鳥」優惠，且發現成效很好，明年春節疏運期長，將會再次推出「早早鳥」優惠，盼旅客配合優惠多利用離峰，不要集中尖峰時段，至於最低折扣是否也是5折，目前都還在討論研議中，尚未定案。

