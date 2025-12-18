一路紅到天際線 冷氣團助攻催出塔塔加最美楓光

受冷氣團接力南下影響，南投線信義鄉塔塔加山區紅榨槭轉紅進入高峰期，台21線觀山至塔塔加、台18線石山與自忠路段沿線山坡，呈現紅橙黃褐交錯景致，染成冬季的金黃山林，吸引遊客上山賞楓。

玉山國家公園管理處表示，塔塔加楓紅屬天然林型態，每一棵樹都有自己的特色，所以顏色層次超級豐富，怎麼拍都像一幅油畫！不管是抬頭仰望山巒，俯瞰溪谷，都能欣賞葉色層次豐富，都能看見不同色塊交織的季節景觀，

目前楓紅高峰期已展開，預估可持續至明年1月上旬，屬季節限定美景。玉管處提醒，近期山區低溫明顯，清晨與背光路段易出現結霜或結冰情形，行經台18線、台21線靠近塔塔加路段，應使用低速檔、放慢車速並保持安全距離。

此外，步道枕木及石材鋪面在日照不足時較為濕滑，遊客健行賞楓應注意腳步與保暖措施，確保安全之餘，盡情感受高山楓紅的冬季限定風景。 玉山塔塔加地區最近隨著冷氣團報到，紅榨槭轉紅，為綠色山林染上鮮紅色彩。圖／玉管處提供 塔塔加紅榨槭樹為天然林，每棵樹都有不同姿態，楓紅層次豐富多變。圖／玉管處提供 玉山塔塔加紅榨槭樹葉轉紅，為冬季帶來自然美景。圖／玉管處提供

