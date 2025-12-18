男友要找夠色的？中醫師曝「超多好處」：情緒起伏穩定

中醫師胡馨方（黛比）近日在社群平台IG分享兩性觀點，她指出，女性在挑選伴侶時「最好找夠色的男性」，原因在於具備正常性慾的男性通常身心狀態較佳，情緒起伏相對穩定，也較少因生活瑣事對伴侶發脾氣，有助於維持親密關係的品質。

胡馨方進一步說明，性慾與荷爾蒙分泌、壓力調節密切相關。當男性性慾正常且適度時，不僅精神狀態良好、行動力強，對生活與伴侶都更主動，也更願意投入時間和心力陪伴另一半，使雙方互動更正向、關係更穩固。

她指出，從中醫角度來看，性慾與氣血循環息息相關。氣血順暢代表身體能量充足，外在表現通常陽光、積極且樂觀，與伴侶相處時也更輕鬆自在。胡馨方認為，這類男性的特質有助於建立平衡且健康的互動模式，對雙方情感發展有正面影響。

胡馨方強調，男性對另一半展現性慾並非負面行為，而是身心健康的象徵，也代表對伴侶有吸引力，願意付出心力與時間去愛對方。「這種表現其實是對關係的肯定，也是對另一半的喜愛和投入」。

商品推薦