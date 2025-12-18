墾丁遊客中心更新升級 導入AR、VR新科技體驗生態人文之美

墾丁國家公園管理處慶祝成立42周年，遊客中心更新升級，引入更多新科技增加與遊客的互動，23日配合墾管處處慶活動開館。新展區除了導入AR、VR及沉浸式體驗，也有生態精品櫥窗的「空間寶盒」，展現墾丁生態與人文的豐美驚奇。

墾管處表示，遊客中心展示廳1994年12月31日啟用，最近一次更新在2010年，迄今已十逾年，展場中的圖片、視聽設備、模型與標本已顯陳舊，靜態展示也難滿足現代遊客的期待。墾管處因此進行遊客中心更新工程，希望更貼近當代潮流與遊客需求。

工程除了針對建物外觀及戶外平台等硬體翻新，保留既有標本、模型與文物外，也導入AR、VR 及沉浸式體驗等新型態科技，增加與遊客互動。進入中心後遊客會先穿越「時光之旅」光影通道，回顧恆春半島人文地景的演變歷程。

接著是生態精品櫥窗的「空間寶盒」，透過標本、模型、動畫、3D風扇等，如百寶盒般呈現墾丁生態與人文。也能透過VR體驗俯瞰半島陸域與海域，並進入沉浸式劇場，環景感受墾丁班卡拉夢遊仙境、螢光蕈魔法森林等自然奇景。

另透過AR技術，遊客可於遊客中心多處定點，用手機捕捉黃裳鳳蝶、大翅鯨、梅花鹿、津田氏大頭竹節蟲等，增添探索樂趣。全新打造的景觀休憩平台除了生態藝術造景與3D立體生態繪圖牆，也是遠眺貓鼻頭與夕陽海景的絕佳打卡亮點。 墾管處進行遊客中心更新工程，全新打造的景觀休憩平台有生態藝術造景與3D立體生態繪圖牆。記者潘奕言／攝影 墾管處進行遊客中心更新工程，生態精品櫥窗的「空間寶盒」透過標本、模型、動畫、3D 風扇等呈現墾丁生態與人文。記者潘奕言／攝影 墾管處進行遊客中心更新工程，遊客穿越「時光之旅」光影通道，回顧恆春半島人文地景的演變歷程。記者潘奕言／攝影 墾管處進行遊客中心更新工程，全新打造的景觀休憩平台能遠眺貓鼻頭與夕陽海景。記者潘奕言／攝影

