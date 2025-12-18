快訊

墾丁遊客中心更新升級 導入AR、VR新科技體驗生態人文之美

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
墾管處進行遊客中心更新工程，沉浸式劇場感受墾丁自然奇景。記者潘奕言／攝影
墾管處進行遊客中心更新工程，沉浸式劇場感受墾丁自然奇景。記者潘奕言／攝影

墾丁國家公園管理處慶祝成立42周年，遊客中心更新升級，引入更多新科技增加與遊客的互動，23日配合墾管處處慶活動開館。新展區除了導入AR、VR及沉浸式體驗，也有生態精品櫥窗的「空間寶盒」，展現墾丁生態與人文的豐美驚奇。

墾管處表示，遊客中心展示廳1994年12月31日啟用，最近一次更新在2010年，迄今已十逾年，展場中的圖片、視聽設備、模型與標本已顯陳舊，靜態展示也難滿足現代遊客的期待。墾管處因此進行遊客中心更新工程，希望更貼近當代潮流與遊客需求。

工程除了針對建物外觀及戶外平台等硬體翻新，保留既有標本、模型與文物外，也導入AR、VR 及沉浸式體驗等新型態科技，增加與遊客互動。進入中心後遊客會先穿越「時光之旅」光影通道，回顧恆春半島人文地景的演變歷程。

接著是生態精品櫥窗的「空間寶盒」，透過標本、模型、動畫、3D風扇等，如百寶盒般呈現墾丁生態與人文。也能透過VR體驗俯瞰半島陸域與海域，並進入沉浸式劇場，環景感受墾丁班卡拉夢遊仙境、螢光蕈魔法森林等自然奇景。

另透過AR技術，遊客可於遊客中心多處定點，用手機捕捉黃裳鳳蝶、大翅鯨、梅花鹿、津田氏大頭竹節蟲等，增添探索樂趣。全新打造的景觀休憩平台除了生態藝術造景與3D立體生態繪圖牆，也是遠眺貓鼻頭與夕陽海景的絕佳打卡亮點。

墾管處進行遊客中心更新工程，全新打造的景觀休憩平台有生態藝術造景與3D立體生態繪圖牆。記者潘奕言／攝影
墾管處進行遊客中心更新工程，全新打造的景觀休憩平台有生態藝術造景與3D立體生態繪圖牆。記者潘奕言／攝影
墾管處進行遊客中心更新工程，生態精品櫥窗的「空間寶盒」透過標本、模型、動畫、3D 風扇等呈現墾丁生態與人文。記者潘奕言／攝影
墾管處進行遊客中心更新工程，生態精品櫥窗的「空間寶盒」透過標本、模型、動畫、3D 風扇等呈現墾丁生態與人文。記者潘奕言／攝影
墾管處進行遊客中心更新工程，遊客穿越「時光之旅」光影通道，回顧恆春半島人文地景的演變歷程。記者潘奕言／攝影
墾管處進行遊客中心更新工程，遊客穿越「時光之旅」光影通道，回顧恆春半島人文地景的演變歷程。記者潘奕言／攝影
墾管處進行遊客中心更新工程，全新打造的景觀休憩平台能遠眺貓鼻頭與夕陽海景。記者潘奕言／攝影
墾管處進行遊客中心更新工程，全新打造的景觀休憩平台能遠眺貓鼻頭與夕陽海景。記者潘奕言／攝影

墾丁 墾管處 梅花鹿

相關新聞

訪日外國人數再創新高 11月竟有56萬陸客 林氏璧：怎麼這麼不聽話

陸客暫停日本旅遊，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年11月訪日外國人351萬，創史上1...

未來1周3波東北季風來亂 明天冬雨轟全台 耶誕節北東溼涼

未來1周天氣主要受到東北季風增強減弱交替的影響，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，預計將會有3波東北季風影響台灣。第...

高鐵運量創新高！明年微幅增班 新車來台最新進度曝光

台灣高鐵2023年與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車「N700ST」車組採購契約，第一輛新車將於2027年8月上路，...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

第三航廈北廊廳12月25日啟用 交長陳世凱：盼旅客感受溫暖國門

桃園機場第三航廈北登機廊廳12月1日起試營運，截至12月14日已有122航班、逾2.6萬人使用，並將於12月25日啟用，...

元旦實施...霸占車格「16天直接拖吊」！ 北市這幾處停車格注意

台北市針對停車格久停的自治條例今年完成三讀通過，以往要停超過46天才會拖吊，這次縮短一個月，只要16天就會拖吊，同時提高...

