安南醫院中藥局導入智慧燈號導引系統 縮短取藥時間

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市立安南醫院今年導入「中藥智慧儲位導引整合系統」，讓藥師能快速、準確地找到藥品，縮短取藥時間。圖／安南醫院提供
台南市立安南醫院今年導入「中藥智慧儲位導引整合系統」，讓藥師能快速、準確地找到藥品，縮短取藥時間。圖／安南醫院提供

許多醫院中藥局藥師在尋找藥品時，因品項繁多、單位藥罐體積大，往往需花費不少時間找尋藥品，台南市立安南醫院今年導入「中藥智慧儲位導引整合系統」，讓藥師能快速、準確地找到藥品，縮短取藥時間。

安南醫院藥劑科主任王慧瑜表示，過去中藥局藥師在調劑時，往往需要花費不少時間尋找藥品位置，尤其對新進人員或臨時支援的藥師而言，因不熟悉藥品儲位，反而增加作業時間，甚至可能因疏失造成錯誤，這不僅影響工作效率，對病人的用藥安全帶來潛在風險。

王慧瑜提到，該套燈號導引系統主要功能是針對藥師在調劑過程中，「找藥」與「拿錯藥」等耗時問題，給予即時、清晰的燈號提示，協助藥師快速且準確地找到所需藥品的位置，達到縮短取藥時間、降低找藥失誤的機率。

另外，該系統燈號導引除能讓調劑流程更有效率，也可提示藥品庫存區的位置，而當調劑台藥品用盡時，庫存區藥品也能因應需求亮起燈號，有效降低補藥錯誤之外，進一步強化藥品管理的安全性。

王慧瑜也說，過去，新進藥師須花費大約3個月時間熟悉藥品擺放位置後，才能獨立作業，如今透過智慧導引的輔助，藥師大約在3周內便能熟悉環境並投入工作，讓教育訓練的時間與人力均大幅縮減。

安南醫院表示，新進藥師須花費大約3個月時間熟悉藥品擺放位置後，才能獨立作業，如今透過智慧導引的輔助，藥師大約在3周內便能熟悉環境並投入工作。圖／安南醫院提供
安南醫院表示，新進藥師須花費大約3個月時間熟悉藥品擺放位置後，才能獨立作業，如今透過智慧導引的輔助，藥師大約在3周內便能熟悉環境並投入工作。圖／安南醫院提供

