第三航廈北廊廳12月25日啟用 交長陳世凱：盼旅客感受溫暖國門

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園機場第三航廈北廊廳12月1日首次開放入境航班試營運，交通部長陳世凱、機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫親自到場關心試營運情形。記者黃仲明／攝影
桃園機場第三航廈北廊廳12月1日首次開放入境航班試營運，交通部長陳世凱、機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫親自到場關心試營運情形。記者黃仲明／攝影

桃園機場第三航廈北登機廊廳12月1日起試營運，截至12月14日已有122航班、逾2.6萬人使用，並將於12月25日啟用，交通部長陳世凱表示，試營運期間數次視察北廊廳，現場回饋都很好，盼讓來到台灣的旅客，一落地就感受台灣現代、有效率且溫暖的國門。

桃園機場第三航廈北登機廊廳全長738公尺，設有8個雙走道靠橋停機位，提供開放與機能兼備的候機空間，現場還有設置咖啡輕食、伴手禮、旅行用品店及多元支付販賣機，並主動邀請候機旅客填答滿意度調查表單，以召開檢討會議及時調整。

根據統計，桃機北廊廳截至12月14日止，累計已有122航班、逾2.6萬人使用。桃機T3北廊廳將於12月25日啟用，當天下午2時將舉辦「第三航廈北廊廳啟用典禮」，屆時交通部長陳世凱、機場公司董事長楊偉甫均出席現場。

交通部長陳世凱表示，這段時間，他都有到現場來看T3北登機廊廳的試營運，這周一他也再度到北廊廳，第一批入境航班進來的時候，不管是旅客，還是航空公司的機組員、機長，很多人一走進來都很驚喜，還不知道自己是T3北廊廳的第一批旅客、第一個航班，現場的回饋都很好。

陳世凱表示，目前看起來入境動線很順，3座電扶梯疏運人潮效果不錯，有需要輪椅或行動不便的旅客，也有2部大型電梯可以使用，這些都是希望大家一到國門，就感受到「友善、好使用」。

陳世凱說，因為現在還在試營運階段，也要特別拜託接下來使用北廊廳的旅客、航空公司、機組員，如果覺得動線、指標或服務哪裡還可以更好，都歡迎提供意見，會在12月25日啟用前，調整到最好。

陳世凱表示，這些回饋不只會用在北廊廳本身，也會作為T3主航廈跟其他廊廳設計的重要參考，希望讓每一位來到台灣的旅客，一落地就感受到現代、有效率、又很溫暖的國門。

桃園機場第三航廈北登機廊廳12月25日啟用。記者胡瑞玲／攝影
桃園機場第三航廈北登機廊廳12月25日啟用。記者胡瑞玲／攝影

