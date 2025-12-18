快訊

元旦實施...霸占車格「16天直接拖吊」！ 北市這幾處停車格注意

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
北市針對停車格久停車的自治條例修法，只要超過16天即可拖吊。記者邱書昱／攝影
北市針對停車格久停車的自治條例修法，只要超過16天即可拖吊。記者邱書昱／攝影

台北市針對停車格久停的自治條例今年完成三讀通過，以往要停超過46天才會拖吊，這次縮短一個月，只要16天就會拖吊，同時提高車輛移置費用及保管費，從900元改至1500元，交通局盼此舉能提升停車周轉率，該案將於2026年1月1日實施。

停管處管理及職安科長楊遠明表示，「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」修法前，僅適用停管處轄管的停車場且收費停車格，修法後則是納入停管處轄下不收費車格、委外經營停車場、轄管停處場收費車格，以及常見久停車的河堤等。

同時，久停容許日也縮短，楊遠明說，修法前為30日，加上移置前通知車主限期15日處理，因此自停放起46天才會拖吊。這次修法後，容許日縮短為10天，移置前通知車主限期5日處理，自停放起第16天即可拖吊。

楊遠明補充，路邊停車格部分，收費車格及未收費車格，只要停在同一車格超過10天，張貼通知後，沒有在5天內駛離就會拖吊。免收停車費場域，只要停放停車場超過10天，同樣超過5日內就會拖吊。

而應收停車費的公有路外停車場，只要停放超過10天且未繳清停車費，一樣是張貼通知後5日內駛離或繳清停車費就會拖吊。楊遠明也說，不排除有民眾會在5天內繳清停車費，那就視同另一種月票形式。

楊遠明也說，修法之後也會提高小型車量移置費用及保管費，以往是每次僅900元，保管費每半天為100元，但考量拖吊場成本為1300元，因此修法後改為每次1500元，5日內半天為200元、5日過後則是300元。

楊遠明提醒，違規車輛拖吊後若三個月期滿沒有人認領，就會辦理公告拍賣。至於哪些區域不適用？她說，唯有機關管轄的停車場，像是活動中心等排除，但修法同時也有訂下但書，希望依狀況調整。

根據統計，在修法前定義為久停車約有100輛內。交通局長謝銘鴻表示，由於久停車容許日縮短，初估拖吊的車輛數會至少一倍以上。

