快訊

不滿種的菜全死憤而揮刀 林口男砍死老農竟還赴工地上班…新莊落網

助3殯葬業者搶生意…新北市消防局集體收賄洩密 14人起訴

終於有喜事！Energy書偉愛妻宣告懷「雙馬寶」：最甜蜜的聖誕禮物

人人用3C 為何我停不下來？國衛院解碼網路成癮 準確率達86%

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國衛院發布腦波解碼網癮，機器學習助攻精準識別。記者廖靜清／攝影
國衛院發布腦波解碼網癮，機器學習助攻精準識別。記者廖靜清／攝影

現代人網路成癮普遍，無目的、習慣性瀏覽手機內容，長時間下來，導致大腦多巴胺分泌而上癮。長時間使用3C等於網路成癮？「網路成癮」的認定，因現行主觀自評工具易受偏誤影響，國家衛生研究院與清華大學、陽明交通大學等團隊合作，成功開發出網路成癮狀態自動分類系統，有助於預警成癮行為。

國衛院副院長陳為堅表示，網路人人可及，新世代使用3C太厲害了，不少人都在用，但為什麼有些人停不下來？網路成癮已成為重要議題，可能讓大腦產生不一樣的變化。目前大多使用「網路遊戲成癮量表」，但可能會有一些自評上的主觀認定：並沒有上癮、沒有使用那麼久！

國衛院與清華大學、陽明交通大學及多所國內外研究機構合作，首次將「腦電波同步性」（Phase Lag Index, PLI與Weighted PLI）結合機器學習技術，用於辨識大學生網路成癮狀態，開發出準確率高達86%的自動分類系統，成果已發表於國際頂尖期刊「Psychological Medicine」。

國衛院國家高齡醫學習健康福祉研究中心助研究員黃緒文指出，網路成癮常見於年輕人，影響學業和社交，身體上的傷害包括眼睛疲勞、睡眠不足、肥胖，也易造成憂鬱、焦慮、自殺等心理健康風險。要診斷出網路成癮障礙，其行為必須有足夠嚴重性，導致生活重大損害，通常至少會持續12個月。

黃緒文說，腦波數據容易受到各種因素的干擾，在研究「網癮大腦」的過程中，團隊招募了92名大學生（42名網癮組，50名健康對照組），利用靜息狀態下的腦電波訊號，計算不同腦區間的同步性與功能性連結，並分析兩種能有效排除體積傳導干擾的同步性指標（PLI與WPLI）。

研究發現，網癮組在「額葉的delta頻段」及「全腦的gamma頻段」連結顯著高於對照組，顯示網癮者在注意力、抑制控制與視覺處理等腦區有較強的同步活化現象，推測與其衝動控制與獎賞系統失衡有關。這套機器學習模型分類有顯著差異的腦波同步性特徵，準確率達86%，優於傳統自評量表。

國衛院國家高齡研究中心執行長許志成表示，網路成癮沒有辦法抽血檢查，用腦波可以輔助主觀的測量。這項研究展現了腦波技術與人工智慧在精神健康篩檢上的應用潛力，有助於早期識別青少年網路成癮風險，未來也有機會運用在高齡長者的照顧，例如失智者的情緒波動預判，有效預防和應對。

國衛院國家高齡醫學習健康福祉研究中心助研究員黃緒文指出，網路成癮常見於年輕人，指過度使用網路、電腦，難以自我控制。記者廖靜清／攝影
國衛院國家高齡醫學習健康福祉研究中心助研究員黃緒文指出，網路成癮常見於年輕人，指過度使用網路、電腦，難以自我控制。記者廖靜清／攝影
研究團隊分析腦波的變化，理解成癮行為背後的神經機制。記者廖靜清／攝影
研究團隊分析腦波的變化，理解成癮行為背後的神經機制。記者廖靜清／攝影

網路成癮 陽明交通大學

延伸閱讀

青少年網路成癮依賴深 新北衛生局辦解鎖心理密碼座談會

陽明、萬海11月營收遇逆風

糖尿病也入列！童年創傷增加慢性疾病風險 國衛院研究證實

5G遠距結合AI醫療科技 打造台灣數位心理治療

相關新聞

訪日外國人數再創新高 11月竟有56萬陸客 林氏璧：怎麼這麼不聽話

陸客暫停日本旅遊，不過，日旅達人林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專表示，2025年11月訪日外國人351萬，創史上1...

未來1周3波東北季風來亂 明天冬雨轟全台 耶誕節北東溼涼

未來1周天氣主要受到東北季風增強減弱交替的影響，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，預計將會有3波東北季風影響台灣。第...

高鐵運量創新高！明年微幅增班 新車來台最新進度曝光

台灣高鐵2023年與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車「N700ST」車組採購契約，第一輛新車將於2027年8月上路，...

勞動部預告修正就保法 育嬰留停津貼有條件增為7個月

勞動部昨預告「就業保險法」部分條文修正草案，除了將失業給付等待期從現行的十四天，縮短為七天，亦取消現行六十五歲的投保年齡...

第三航廈北廊廳12月25日啟用 交長陳世凱：盼旅客感受溫暖國門

桃園機場第三航廈北登機廊廳12月1日起試營運，截至12月14日已有122航班、逾2.6萬人使用，並將於12月25日啟用，...

元旦實施...霸占車格「16天直接拖吊」！ 北市這幾處停車格注意

台北市針對停車格久停的自治條例今年完成三讀通過，以往要停超過46天才會拖吊，這次縮短一個月，只要16天就會拖吊，同時提高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。