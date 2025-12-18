「這2種運動」維持16周可降體脂8.7至12.5％ 但最關鍵其實是這件事

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
圖為跑步示意圖。圖/Ingimage
減肥維持體態及健康是許多人一輩子課題，過去多用BMI來評斷健康及肥胖程度，不過有些看起來胖的人身體卻健康，因此肥胖不僅看體重，內臟脂肪也是相當重要的一環。國立台南護理專科學校副教授張祐瑄表示，透過16周一周3次有氧或是高強度間歇運動，即使不刻意節食，2種運動減脂效果差不多，平均能減下8.74至12.56％體脂。

內臟脂肪肥胖是現代人面臨心血管疾病、糖尿病及代謝症候群的主要威脅，張祐瑄今出席「護理研究成果應用與護理創新競賽發表會暨頒獎典禮」，並以「序貫多重隨機試驗」找出最適合社區肥胖者減少內臟脂肪的運動順序，獲得護理研究成果應用類金獎肯定。

張祐瑄分享，由於肥胖成因複雜且具個體差異，研究針對40至64歲共116位社區居民，男性體脂肪率超過25%、女性體脂率超過30%民眾，隨機分配成2組，分別是做有

有氧運動是指透過規律、持續地消耗氧氣來提供能量的運動，主要訓練心肺耐力、燃燒熱量和脂肪，包括慢跑、游泳、快走等。高強度間歇運動是指短時間訓練加上短時間休息，重複循環，讓心跳能快速提升，有助於短時間內消耗熱量，達到減重與減脂的效果。

張祐瑄說，在不控制飲食、節食情況下，第一階段前8周安排受試者進行每周三次、每次30分鐘的「中強度有氧運動」，或每次20分鐘的「高強度間歇訓練」。初步結果發現，若以短期8周的成效來看，有氧運動在降低內臟脂肪方面效果較為突出。

張祐瑄表示，不過針對成效不彰的民眾，讓他們換運動方式，有效果的則繼續執行，再繼續做第二階段8周運動。長期來看，有氧運動與高強度間歇訓練對減少內臟脂肪效果沒有顯著差異，有氧運動平均可減少12.56%、高強度間歇運動則8.74%。

張祐瑄表示，研究發現，無論初始選擇何種模式，凡是持續16周堅持同一種運動，2種運動模式差異不大。從研究發現運動不需要追求複雜多變，維持「穩定性」才是致勝關鍵。

國立台南護理專科學校副教授張祐瑄表示，透過16周一周3次的有氧或是高強度間歇運動，即使不刻意節食，2種運動方式減脂效果差不多，平均能成功減下8.74至12.56％體脂。記者翁唯真／攝影
