【重磅快評】拚不到千萬觀光客 1/3黃金比例太阿Q 　　　

聯合報／ 主筆室　
觀光署長陳玉秀表示，今年來台國際旅客要達到900萬人次確實有困難，明年仍會以900萬為目標，「這數字對台灣而言是適合的」。記者胡瑞玲／攝影
交通部觀光署升格一年多，但仍無法回到疫情前千萬觀光客的水準，交通部觀光署長陳玉秀自我緩頰，稱觀光客占人口的三分之一最合適，也就是每年800至900萬人次入境台灣。陳玉秀這種算法普遍不被接受，也打臉歷任交通部長及署（局）長，不敢面對政策下錯藥，還真不如降為昔日的觀光局即可。 

把來台觀光人次目標定為1000萬人次是近年來歷任交通部長、觀光局（署）長宣示的目標，但是疫情過後，這個目標從未達成，即使不少觀光大國早已回到疫情前的水準，台灣還是每年下調目標人數，即使觀光局升格觀光署，情況依舊。

不過，觀光署長陳玉秀昨天提出新解，倒是令人「耳目 一新」。她在解讀日本出現某種程度的「反觀光」情緒，指這氛圍主要不是全面反對外國人，而是對過度觀光帶來的生活衝擊與文化摩擦反彈。她還以此對照台灣，指日本觀光客約4000萬人次，占約1.2億人口比例三分之一，對比台灣，每年800至900萬人次觀光客最適合。

從觀光客人數中「萃取」出三分之一的黃金比例，陳玉秀的根據為何？外界不得而知；但是如果這個黃金比例可以言之成理，那過去幾任的交通部長林佳龍、王國材、李孟諺、現任交通部長陳世凱，及過去幾任的觀光署長周永暉、張錫聰等人到底是在忙什麼？

這些政府要員總把千萬觀光客的目標掛在嘴邊，當成他們任內重要的KPI。其中林佳龍6年前還下誇海口，提出2030年來台觀光客達2000萬人次的宏大目標，而觀光局前年也升格為觀光署，給錢又給人，卻做不出成績，陳玉秀提出的三分之一黃金比例，林佳龍恐怕是被打臉最慘的大員。

交通部觀光署是2023年9月15日升格，同日升格的還有交通部氣象署，但不同的是，氣象署只換個招牌，員額和經費都不變，觀光署則是大增100人，經費也多出11億元，而且首任署長還是由台灣突破千萬旅客的前觀光局長周永暉出任，升格的使命不言可喻。陳玉秀接棒後，無力達成目標，卻以日本「過度觀光」來合理化台灣觀光停滯不前，不無阿Q精神勝利法的意味。　

陳玉秀提出的三分之一真是黃金比例嗎？只要稍加分析，還是可以看出台日不同之處。綠委李昆澤曾統計，2025年日本提高旅遊品質及附加價值，入境遊客人均消費額提高到20萬日圓（當時約42,000台幣，1300美元），以平均住宿3天計算日均消費為433美元，反觀台灣來台旅客消費下降，2019年平均消費每日195.91美元，去年僅180.67美元。

換句話說，即使台日都適用三分之一的黃金比例，但日本觀光客的含金量為台灣的2.4倍，陳玉秀只提比例，無視日均消費的差異，這樣可以過關嗎？

再者，不要看日本，再看觀光前段的國家。法國是觀光模範生，年年吸引龐大國際旅客，2024年辦奧運，造訪人次更高達8940萬，而法國人口也只有約6700萬人，法國政府提出應對政策是「分散」而非「減少」遊客，目標是吸納更多，但分佈要更廣，那來三分之一的黃金比例？

與法國一山之隔的西班牙也不遑多讓。去年觀光客8280萬，但西國人口只有約4800萬，僅佔觀光客的二分之一強，有聽過西班牙政府要觀光客減量嗎？西國政府祭出遊客稅、熱門區域收附加費及政策引導人潮分流二線城市。下次觀光署若要再為觀光人數未達標辯解時，請找出更能說服國人的理由，好嗎？

交通部長 觀光客 觀光署

