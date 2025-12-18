冬至將到進補學問大 醫生提醒：不分體質錯補反傷身

12月21日是冬至，許多民眾會在這一天進補養生。但中醫師提醒，冬季進補並非越補越好，需依個人體質辨證施補，每人體質不同，補法也應該有所區別。

35歲的陳小姐定期在台北慈濟醫院中醫部醫師廖振凱的門診調養身體，近日卻出現臉部痘痘明顯增多、皮膚發炎及口乾舌燥等不適，令她相當困擾。

廖振凱進一步問診釐清，發現陳小姐為了冬季進補的習俗，連日食用含麻油、薑母等的補湯，但本身屬於「實熱體質」，進補反而助長體內火氣，導致肌膚問題與上火症狀。廖振凱以清熱解毒的藥物調理，並協助調整飲食習慣，數天後陳小姐症狀明顯改善。

廖振凱提醒，冬季進補並非越補越好，需依個人體質辨證施補，每人體質不同，補法也應該有所區別。中醫臨床體質有許多種，以「虛寒」與「實熱」這兩類而言，虛寒體質者多半怕冷、容易疲倦、食慾較弱，可食用肉桂、乾薑等溫補食材，或搭配溫陽散寒的十全大補湯進補，以促進循環、改善畏寒與食慾不佳的問題。

實熱體質者則通常怕熱，容易發生面紅心煩、口乾舌燥、長痘痘等症狀，一般情況下無需特別進補，否則容易加重體內的燥熱火氣。若想養生調理，可選擇以白木耳、百合等滋陰食材，以平衡體內燥熱。

廖振凱強調，錯誤的進補可能導致與體質相衝，造成上火、失眠、便祕等等症狀。此外，感冒患者、自體免疫疾病患者，以及高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病族群與孕婦，更應謹慎，若未經醫師評估可能影響病況控制，甚至加重病情。

廖振凱呼籲，民眾進補應該按照體質所需，若有疑問應前往中醫診間，由醫師評估體質，勿聽信偏方。他推薦平和溫潤、適合大多數民眾的「四神湯」食譜，材料包含山藥、茯苓、芡實、蓮子適量，可依喜好添加薏仁，薑片2、3片，清水及鹽巴。

先將蓮子、芡實、茯苓以清水略沖洗，在鍋中加入水，先放入芡實、蓮子與茯苓，以小火煮約30至40分鐘，再加入山藥與薑片續煮至食材變軟，最後以少許鹽調味即可食用。廖振凱表示，此湯屬於平補、健脾益氣、調理腸胃的溫和補品，不含油膩與過度燥熱的食材，適合多數民眾在冬季飲用。 中醫師廖振凱提醒，冬季進補並非越補越好，需依個人體質辨證施補，每人體質不同，補法也應該有所區別。圖／慈濟醫院提供

