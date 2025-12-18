靠夾腿器躺著就能瘦？公平會開罰廣告不實20萬

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
廠商銷售美腿器，宣稱「躺著滑手機就能瘦」，根本沒有事實根據，遭公平會開罰。圖／公平會提供
廠商銷售美腿器，宣稱「躺著滑手機就能瘦」，根本沒有事實根據，遭公平會開罰。圖／公平會提供

風尚優選有限公司於躺品生活選物網銷售「智能計數美腿器Plus凱格爾夾腿器」商品，廣告刊載「每天堅持200下=慢跑30分鐘」、「躺著滑手機就能瘦」等內容，但公平會調查發現相關廣告並無事實根據，違反公平交易法第21條第1項規定，處新台幣20萬元罰鍰。

公平會表示，前述廣告整體予人印象為使用該商品200下的運動效果等於慢跑30分鐘，且躺著滑手機邊使用夾腿器商品就能達到瘦身的效果。但經公平會調查發現，該公司廣告內容係參考同業的廣告，因疏忽未審查商品的功效，事實上並無相關醫學學理依據佐證，且該會也根據專業機構意見，該商品廣告宣稱的運動效果於醫學上無相關減肥學理依據，因此該商品廣告相關宣稱屬虛偽不實及引人錯誤的表示。

公平會提醒業者，類似瘦身廣告進行不實的宣稱一再發生，公平會為維護公平的競爭環境，仍會持續積極執法，所以要再提醒業者，如在廣告上要宣稱具有特定功效，要先查證及確保與實際情形相符，並有相關佐證資料，除避免誤導消費者外，也能免於受罰。

