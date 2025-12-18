台灣高鐵「高速傳愛 助學計畫」16年募逾1.91億 助4.1萬孩童

台灣高鐵2026「高速傳愛 助學計畫」明年元旦再次啟動，根據統計，高鐵過去16年已募款逾1.91億元，幫助逾4.1萬名孩童，台灣高鐵董事長史哲表示，高鐵去年日均量21.4萬人次，今年提升至22.4萬人次，10月更創運量新高，盼更多旅客乘車時能共襄盛舉隨手做愛心。

台灣高鐵董事長史哲與喜憨兒社會福利基金會董事長蕭淑珍，今天共同宣布啟動2026「高速傳愛 助學計畫」，由藝人曾寶儀擔任公益大使，邀高鐵旅客及社會大眾於明年1月1日至3月2日期間，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱或用手機掃描捐款信封上的QR Code等方式捐款，以行動陪伴憨兒「共融學習、讓愛升級」。

史哲表示，高鐵自2010年起迄今連續17年推動「高速傳愛 助學計畫」，協助特殊教育的孩子獲得更好教育，透過高速傳愛計畫發揮雙倍力量，進一步將喜憨兒製作的烘焙點心「送愛偏鄉」，分享給更多需要支持和幫助的孩子與家庭，憨兒可成為可以幫助別人的小大人，也透過基金會專業的教育機構，達到台灣城鄉均衡教育。

史哲說，高鐵去年日均量21.4萬人次，今年日均量22.4萬人次，今年10月日均量更達到23.7萬人次新高，12月更是一票難求；雖然一票難求，但盼更多旅客在高鐵列車上，將前方捐款信封袋拿出來或拿出手機送愛，高鐵過去16年已募款近2億元幫助4.1萬名孩子，高鐵帶來的不僅是速度，更重要的是溫度。

公益大使曾寶儀說，「高速傳愛 助學計畫」是一個美好的計畫，擔任公益大使感到榮幸，她也是高鐵長期支持者，喜憨兒基金會是公益基金會的領頭羊，兩大團體的結合可以讓做一個善事、捐一筆錢幫助兩個團體，呼籲旅客搭高鐵可以分享愛給素未謀面的陌生人。

喜憨兒社會福利基金會董事長說，基金會成立30年來，陪伴全台逾9000名憨兒與家庭，此次與台灣高鐵共同啟動「高速傳愛 助學計畫」，對基金會來說意義深遠，這次的核心就是「共融學習，讓愛升級」，盼各界共襄盛舉，將「高速」化成「愛的動能」，陪伴憨兒迎向更光明美好的未來。

高鐵公司表示，為鼓勵旅客踴躍響應2026「高速傳愛 助學計畫」，活動期間凡每月定期捐款500元且滿12個月，或單筆捐款6000元，即可獲贈「高鐵ESG輕便摺傘」1個。

