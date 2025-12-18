聽新聞
爆紅涼糕哥遭控訴「切糕有食安疑慮」還逃漏稅！新北衛生局說話了
鏡週刊報導指，爆紅的「涼糕哥」（游勝綸）經營涼糕生意，因出色外表深受婆媽喜愛，更透過抖音直播分享在全台各地擺攤實況，一個月營業額至少40萬，但民眾爆料指他販售過程未戴口罩還講話口水猛噴，且拿錢後還繼續切糕有食安疑慮，民眾還投訴至新北市政府，直指涼糕哥不衛生還涉嫌逃漏稅。
新北市衛生局回應表示，將會派員稽查，針對人員衛生及食品管理查核，若有不符規定要求限期改正，若仍未改善完成，可依違反食安法規定處6萬元以上2億元以下罰鍰。新北市稅捐處表示，攤販是否需開立發票，則須由國稅局認定其營業額規模，若營業規模到達一定程度才需開立發票，將會行文國稅局了解。
報導指，投訴民眾在11月29日晚上8點半，在蘆洲購買快1千元涼糕，付款時當場要求開發票，涼糕哥以「他們不開發票」，民眾質逃漏稅此將此事向新北市政府陳情。
今早「涼糕哥」在臉書留言開嗆「如果我沒賺到40萬有沒有人能補給我？擺攤要什麼照，如果需要我去考？去申請？你們有擺攤的家人朋友嗎？他們有什麼照嗎？市場之前在傳我一個禮拜或一個月可以賺500萬，沒有的話 誰能補給我嗎？」
